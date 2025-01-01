Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыMinati Homes 1 by Januss

Minati Homes 1 by Januss

Pure Gold Building, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Januss Developer
Площадь
от 72 м² до 211 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 328 065 $от 2 126 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
72 – 201
328 065 – 427 437
2 126 – 4 545
2 спальни
115 – 211
473 720 – 520 003
2 464 – 4 088
3 спальни
154
620 737 – 649 323
4 016 – 4 201

Описание

Гармония архитектуры и природной красоты в динамичном сообществе Al Furjan. Жилой комплекс Minati Homes 1 — это воплощение престижного уровня жизни, где каждая деталь продумана для максимального комфорта резидентов. Апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями идеально подойдут молодым специалистам, семьям с детьми и инвесторам. Ключевые особенности — Коллекция лотов с чистовой отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, встроенными гардеробными, системой «Умный дом», современной кухонной техникой и просторными балконами. — Инфраструктура нового поколения: бассейн, тренажерный зал, парные, открытый кинотеатр, коворкинг, пространство для йоги, зона для барбекю и детская площадка. — Премиальные материалы и технологии: глазурованные керамические покрытия, двойное остекление, каменные европейские столешницы, высококлассная сантехника и противоскользящий пол. Преимущества расположения Проект расположен в районе Al Furjan с прямым доступом к основным транспортным артериям города. Ближайшая станция метро в радиусе 5 минут пешком. Путь до Dubai Marina, пляжа JBR, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates займет 10-15 минут. Поездка до Downtown Dubai продлится 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 15 минутах на машине.

Локация

На карте
Pure Gold Building, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
КаталогКарта