Minati Homes 1 by Januss

Описание

Гармония архитектуры и природной красоты в динамичном сообществе Al Furjan. Жилой комплекс Minati Homes 1 — это воплощение престижного уровня жизни, где каждая деталь продумана для максимального комфорта резидентов. Апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями идеально подойдут молодым специалистам, семьям с детьми и инвесторам. Ключевые особенности — Коллекция лотов с чистовой отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, встроенными гардеробными, системой «Умный дом», современной кухонной техникой и просторными балконами. — Инфраструктура нового поколения: бассейн, тренажерный зал, парные, открытый кинотеатр, коворкинг, пространство для йоги, зона для барбекю и детская площадка. — Премиальные материалы и технологии: глазурованные керамические покрытия, двойное остекление, каменные европейские столешницы, высококлассная сантехника и противоскользящий пол. Преимущества расположения Проект расположен в районе Al Furjan с прямым доступом к основным транспортным артериям города. Ближайшая станция метро в радиусе 5 минут пешком. Путь до Dubai Marina, пляжа JBR, Palm Jumeirah и Mall of the Emirates займет 10-15 минут. Поездка до Downtown Dubai продлится 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 15 минутах на машине.