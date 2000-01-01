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ГлавнаяЖилые комплексыMidora Residences

Midora Residences

Avalon Tower, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
QUBE Development
Площадь
от 82 м² до 192 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 265 000 AEDот 12 372 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

Подробнее
При бронировании
40%
До завершения строительства
40%
При передаче
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    40%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
82
1 265 000
15 326
1 спальня
110
1 724 000
15 568
2 спальни
149 – 150
1 849 000 – 2 077 000
12 372 – 13 819
3 спальни
191 – 192
2 682 000 – 2 868 000
13 972 – 14 903

Описание

Изысканный жилой комплекс от архитектурного бюро Nikken Sekkei. Апартаменты Midora Residences предлагают уникальный образ жизни, в котором сочетаются современный минимализм, спокойствие и роскошь. Почувствуйте умиротворяющую атмосферу в Jumeirah Village Circle. Ключевые особенности - Все лоты представлены с чистовой дизайнерской отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой Bosch. Материал для напольного покрытия был предоставлен немецкой фирмой Panador. - Проект оборудован системой «Умный дом», управлять которой можно через приложение. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, spa-зона, площадка для барбекю, коворкинг. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это уютный, тихий район с ухоженными зелеными зонами, прогулочными аллеями и высоким уровнем безопасности. Застройка этой части города проектируется по кругу, что создает атмосферу закрытого сообщества со всеми условиями для проживания семей с детьми. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из основных магистралей города Sheikh Mohammed bin Zayed Road, путь до Dubai Hills Mall займет 15 минут, до района Dubai Marina - 20 минут, до достопримечательностей Burj Khalifa и Burj Al Arab – 25 минут. Добраться до аэропорта Al Maktoum International Airport можно за 30 минут.

Инфраструктура

На карте
Avalon Tower, JVC District 13, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Магазины
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