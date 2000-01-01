Описание

Изысканный жилой комплекс от архитектурного бюро Nikken Sekkei. Апартаменты Midora Residences предлагают уникальный образ жизни, в котором сочетаются современный минимализм, спокойствие и роскошь. Почувствуйте умиротворяющую атмосферу в Jumeirah Village Circle. Ключевые особенности - Все лоты представлены с чистовой дизайнерской отделкой в светлых тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой Bosch. Материал для напольного покрытия был предоставлен немецкой фирмой Panador. - Проект оборудован системой «Умный дом», управлять которой можно через приложение. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, spa-зона, площадка для барбекю, коворкинг. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это уютный, тихий район с ухоженными зелеными зонами, прогулочными аллеями и высоким уровнем безопасности. Застройка этой части города проектируется по кругу, что создает атмосферу закрытого сообщества со всеми условиями для проживания семей с детьми. На расстоянии 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения JSS International School, Kids World Nursery, Ladybird Nursery и медицинские центры Aster Medical Clinic, Life Medical Centre, Magnum Family Medical Centre. Преимущества расположения Благодаря выезду на одну из основных магистралей города Sheikh Mohammed bin Zayed Road, путь до Dubai Hills Mall займет 15 минут, до района Dubai Marina - 20 минут, до достопримечательностей Burj Khalifa и Burj Al Arab – 25 минут. Добраться до аэропорта Al Maktoum International Airport можно за 30 минут.