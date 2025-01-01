Каталог
Mi Casa by London Gate

93, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 3
1 / 3
Застройщик
London Gate Real Estate Development LLC
Площадь
от 40 м² до 132 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 204 220 $от 5 046 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
10%
При сдаче объекта
70%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.8 м
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40 – 45
204 220 – 232 039
5 076
1 спальня
67 – 88
340 368 – 444 421
5 046
2 спальни
94 – 132
530 973 – 743 037
5 609
Брошюра проекта

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Светлый фасад и чистота форм здания Mi Casa создают ощущение легкости и баланса. Здесь современный городской ритм гармонично сочетается с мягким темпом жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами в светлых тонах, встроенная техника. Благодаря панорамным окнам, высоким потолкам и просторным планировкам дом всегда будет наполнен естественным светом. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, лаунж-зоны возле бассейна, терраса для барбекю, обеденные пространства, сад с прогулочными дорожками и др. Преимущества расположения Проект расположен в развитом комьюнити, где магазины, школы, клиники, парки находятся в пешей доступности. За 5 минут можно дойти до ближайшей остановки общественного транспорта, а за 5 минут на автомобиле – выехать на шоссе Al Khail Road. Дорога до торгового центра Dubai Hills Mall займет 10 минут, до района Dubai Marina – 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.

Локация

На карте
93, District JVC 16, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр500 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
