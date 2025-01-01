Mi Casa by London Gate

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Светлый фасад и чистота форм здания Mi Casa создают ощущение легкости и баланса. Здесь современный городской ритм гармонично сочетается с мягким темпом жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка качественными материалами в светлых тонах, встроенная техника. Благодаря панорамным окнам, высоким потолкам и просторным планировкам дом всегда будет наполнен естественным светом. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, лаунж-зоны возле бассейна, терраса для барбекю, обеденные пространства, сад с прогулочными дорожками и др. Преимущества расположения Проект расположен в развитом комьюнити, где магазины, школы, клиники, парки находятся в пешей доступности. За 5 минут можно дойти до ближайшей остановки общественного транспорта, а за 5 минут на автомобиле – выехать на шоссе Al Khail Road. Дорога до торгового центра Dubai Hills Mall займет 10 минут, до района Dubai Marina – 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут, до Al Maktoum International Airport – 30 минут.