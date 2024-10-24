Metropoint by Forum

Описание

Новая эра городской жизни в перспективном районе Дубая. Metropoint — современный жилой комплекс в Downtown Jebel Ali, созданный для тех, кто ценит эксклюзивную инфраструктуру и близость к ключевым точкам. Ключевые особенности — Архитектура в стиле модерн: контрастные материалы и декоративные акценты создают визуальную глубину фасадов. — Планировки с открытыми пространствами, встроенными системами хранения, полностью оборудованными кухнями и большими окнами. — Многофункциональное комьюнити-лобби с круглосуточной охраной, кофейным уголком, лаунжем для приема гостей и коворкингом. — Резидентам будут доступны 25-метровый бассейн на крыше с солнечными террасами, профессионально оснащенный тренажерный зал, спортивная площадка, корты для стритбола и тенниса, ландшафтный парк и детские игровые зоны. Преимущества расположения Клубный дом находится в Downtown Jebel Ali с прямым выездом на Sheikh Zayed Road и в шаговой доступности от станции метро Life Pharmacy. Дорога до JAFZA Free Zone, Ibn Battuta Mall, Dubai Marina, JBR, Expo City Dubai, The Outlet Village, Palm Jebel Ali и Palm Jumeirah займет 12-20 минут. Добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Mall, Coca-Cola Arena и Zabeel Palace можно за 25-30 минут. Путь до Al Maktoum International Airport продлится около 20 минут.