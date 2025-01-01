Meriden in Dubai island

Описание

Современная резиденция на берегу залива, где изящество линий встречается с природной гармонией. Meriden Beach Residences — камерный жилой комплекс премиум-класса на Dubai Islands. Проект предлагает 63 лота в стиле модерн в шаговой доступности от пляжа и островной набережной. Ключевые особенности — Апартаменты полностью меблированы и оформлены в европейском стиле: текстурные обои, керамогранит, столешницы из итальянского кварца на кухне, встроенные гардеробные в спальнях, немецкая сантехника с позолотой в ванных комнатах. Техника Miele и Bosch, система «Умный дом» с интеллектуальными замками, высота потолков 3,2 метра и панорамное остекление. — Трехуровневая инфраструктура: тренажерные залы, терраса для йоги и медитации, парные и сауны, бассейны, детская игровая площадка, лежаки и шезлонги. На втором уровне: беседки, мини-гольф, бильярд и стол для настольного тенниса. На крыше можно найти infinity-бассейн, палубу с джакузи, зону для барбекю и лаунжи с видами на лазурные воды и мегаполис. Преимущества расположения Клубный дом расположен на Island A архипелага Dubai Islands с прямым выходом к побережью и быстрым доступом через Infinity Bridge к материковой части города. Путь до Hyatt Regency и моста займет 3 минуты, до ближайшей станции метро Gold Souk, Dubai Hospital, Al Mamzar Beach и Deira City Centre, Canadian Specialist Hospital, The Elite English School и Al Ghurair Centre — 5-10 минут. Добраться до круизного терминала, La Mer Beach, мечети Jumeirah, Jumeirah Beach, Dubai Frame, Downtown Dubai и Dubai Mall получится за 13-22 минуты. Дорога до Dubai International Airport составит 10 минут.