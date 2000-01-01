Maya 5 by London Gate

Описание

В живописном районе Jumeirah Village Triangle возводится новый комплекс – воплощение современного и изысканного дизайна. Окруженный торговыми центрами, развлекательными заведениями и парками, Maya V открывает широкие возможности для жизни и досуга. Здесь представлены эксклюзивные апартаменты, обеспечивая разнообразие выбора и комфорт в оживленном сообществе. Ключевые особенности – Панорамные окна создают светлые и просторные интерьеры, а качественные отделочные материалы добавляют изысканности каждому помещению. – Maya V предлагает целый ряд высококлассных удобств. Проживающие могут насладиться бассейном, зонами отдыха с озеленением, современным тренажерным залом и различными розничными магазинами. Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle привлекателен для семей с детьми и предлагает все необходимое для комфортной жизни. В окружении находятся детский сад Jumeirah International Nursery, школы Sunmarke и Arcadia, спортивные площадки, скверы и парк JVT Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и The Springs Souk расположены в 10-15 минутах от комплекса. Преимущества расположения От комплекса примерно 23 минуты на машине до Dubai Mall и Burj Khalifa, 15 минут до Palm Jumeirah, 20 минут до Burj Al Arab и 15 минут до The Walk JBR. 31 минута до Dubai International Airport и примерно 23 минуты до Al Maktoum International Airport.