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Главная - Жилые комплексы - Maya 5 by London Gate

Maya 5 by London Gate

Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
London Gate
Площадь
от 64 м² до 172 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 968 000 AEDот 13 461 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%96 800 AED
При оформлении договора
4%38720 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%290 400 AED
После передачи
60%580 800 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Стоимостьот 968 000 AED
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
64 - 82
968 000 - 1 174 000
14 191 - 14 973
2 спальни
106 - 133
1 541 000 - 2 089 000
14 534 - 15 609
3 спальни
172
2 316 000 - 2 336 000
13 461 - 13 570

Описание

В живописном районе Jumeirah Village Triangle возводится новый комплекс – воплощение современного и изысканного дизайна. Окруженный торговыми центрами, развлекательными заведениями и парками, Maya V открывает широкие возможности для жизни и досуга. Здесь представлены эксклюзивные апартаменты, обеспечивая разнообразие выбора и комфорт в оживленном сообществе. Ключевые особенности – Панорамные окна создают светлые и просторные интерьеры, а качественные отделочные материалы добавляют изысканности каждому помещению. – Maya V предлагает целый ряд высококлассных удобств. Проживающие могут насладиться бассейном, зонами отдыха с озеленением, современным тренажерным залом и различными розничными магазинами. Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle привлекателен для семей с детьми и предлагает все необходимое для комфортной жизни. В окружении находятся детский сад Jumeirah International Nursery, школы Sunmarke и Arcadia, спортивные площадки, скверы и парк JVT Community Park. Крупные торговые центры Circle Mall JVC и The Springs Souk расположены в 10-15 минутах от комплекса. Преимущества расположения От комплекса примерно 23 минуты на машине до Dubai Mall и Burj Khalifa, 15 минут до Palm Jumeirah, 20 минут до Burj Al Arab и 15 минут до The Walk JBR. 31 минута до Dubai International Airport и примерно 23 минуты до Al Maktoum International Airport.

Инфраструктура

Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе