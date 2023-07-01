Marriott Residences

Резидентам комплекса доступны: открытый бассейн и зона отдыха у воды, тренажерный зал, сауна, паровая баня, рестораны, кафе, лаунж-бары, SPA-салон, конференц-зал, зона барбекю, детский клуб и паркинг. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Дорога до районов Business Bay и Downtown Dubai займет не более 25 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодорог Al Khail Road и Sheikh Mohamed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 25-30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

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