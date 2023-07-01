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Marriott Residences

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 2, Umm Suqeim Street, 5/1
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 103 м² до 243 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена2 015 755 AED
от 2 015 755 AED
от 18 837 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2023
Этажность26
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 015 755 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Скоростные лифты
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа900 м
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Море10 км

Описание

Новый жилой комплекс высотой 26 этажей в развитом районе Al Barsha. Наслаждайтесь невероятными удобствами, комфортом и захватывающим видом на Дубай. На выбор предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты сдаются с дизайнерской отделкой, встроенной корпусной мебелью и кухонной техникой. Из окон открываются панорамные виды на Dubai Marina, Burj Al Arab, Dubai Hills, Burj Khalifa.

Резидентам комплекса доступны: открытый бассейн и зона отдыха у воды, тренажерный зал, сауна, паровая баня, рестораны, кафе, лаунж-бары, SPA-салон, конференц-зал, зона барбекю, детский клуб и паркинг. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. Дорога до районов Business Bay и Downtown Dubai займет не более 25 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен вблизи автодорог Al Khail Road и Sheikh Mohamed Bin Zayed Rd, что позволяет быстро доехать до любой точки города. За 25-30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 15 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
103 - 112
2 015 755 - 2 165 497
18 837 - 20 990
2 спальни
138 - 146
2 634 362 - 2 998 699
18 837 - 21 636
3 спальни
243 - 243
5 398 642 - 5 398 642
22 174 - 22 174

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 2, Umm Suqeim Street, 5/1