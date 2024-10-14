Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыMandarin Oriental Residences by Aldar

Mandarin Oriental Residences by Aldar

8, Saadiyat Cultural District (Saadiyat Island) Street, Saadiyat Island North, Saadiyat Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aldar Properties PJSC
Площадь
от 102 м² до 249 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 6 200 000 AEDот 59 804 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
55%
При передаче
35%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
102
6 200 000
60 784
2 спальни
204
12 200 000
59 804
3 спальни
249
16 600 000
66 667
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс на острове Saadiyat Island в Абу-Даби. В архитектуре апарт-комплекса Mandarin Oriental Residences гармонично сочетаются арабская культура и современный дизайн. Изысканные интерьеры созданы нью-йоркским дизайнером Лилиан Ву и отличаются тщательно продуманным планировками с использованием натуральных материалов. Ключевые особенности - Меблированные апартаменты с чистовой отделкой, панорамными окнами, приватными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - На территории расположены: фитнес-зал, корт для игры в сквош, детская игровая комната, отдельные бассейны для детей и взрослых, spa, лаунж-зона, коворкинг, конференц-зал, кинотеатр, груминг-салон. - Резиденты также могут воспользоваться дополнительными услугами: частный кейтеринг, клининговый сервис, круглосуточная охрана, консьерж, планирование мероприятий и предоставление помещений, частный шеф-повар, индивидуальные занятий йогой, элитный автотранспорт и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Khalifa Bin Zayed Street, которое соединяет остров с материковой частью эмирата. Дорога до Guggenheim Abu Dhabi займет 5 минут, до Louvre Abu Dhabi – 4 минуты, до Zayed National Museum – 3 минуты. Торговый центр Abu Dhabi Mall расположен в 14 минутах, Yas Mall – в 22 минутах. Путь до аэропорта Zayed International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
8, Saadiyat Cultural District (Saadiyat Island) Street, Saadiyat Island North, Saadiyat Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. 5 топовых фактов об Абу-Даби для тех, кто мечтает купить здесь квартиру
    5 топовых фактов об Абу-Даби для тех, кто мечтает купить здесь квартиру14.10.2024
  2. Топ-5 ошибок брокеров по недвижимости в Дубае или как правильно выстраивать отношения с инвестором
    Топ-5 ошибок брокеров по недвижимости в Дубае или как правильно выстраивать отношения с инвестором08.10.2024
  3. В чем Эмираты лучшие? Как рейтинги влияют на рынок недвижимости
    В чем Эмираты лучшие? Как рейтинги влияют на рынок недвижимости20.09.2024
Item 1 of 3
КаталогКарта