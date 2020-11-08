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Madinat Jumeirah Living

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Umm Suqeim 3, Al Saqool Street, 1A
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикDubai Holding
Площадьот 121 м² до 121 м²
Количество спален2
Стартовая цена3 300 000 AED
от 3 300 000 AED
от 27 178 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2025
Старт продаж3 кв. 2022
ВодоснабжениеЕсть
ФасадЖелезобетон
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 3 300 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Средняя школа400 м
Магазин900 м
Медицинский центр1 км
Метро2 км
Море1 км

Описание

Новый комплекс апартаментов с видом на культовый отель Burj Al Arab в престижном районе Umm Suqeim – ваш собственный уголок спокойствия в центре города. Живите у моря, среди красочных пейзажей и песчаных пляжей, а также наслаждайтесь удобствами мирового уровня не выходя из дома.

Проект Madinat Jumeirah Living насчитывает около 30 зданий, каждое из которых может похвастаться высоким уровнем комфорта и изысканной элегантностью. На выбор представлены дизайнерские апартаменты с 1-4 спальнями, просторными террасами и балконами. Ключевая особенность проекта заключается в создании дружественного и безопасного сообщества с точки зрения экологии. Жители и их гости получат доступ к развитой внутренней инфраструктуре: бассейны, детские площадки, ландшафтные сады с зонами отдыха и прогулочными дорожками, фитнес-залы, общественный центр и рестораны. Путь до центра города Downtown Dubai со знаменитым музыкальным фонтаном, озером, парком, башней Burj Khalifa и торговым центром займет не более 15 минут. За это же время можно доехать до искусственного острова Palm Jumeirah – одной из главных достопримечательностей Дубая. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен рядом с автотрассами Sheikh Zayed Road, Jumeirah Road, Al Wasl Road и Umm Suqeim Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Также за 30 минут можно дойти до станции метро Umm Al Sheif Metro Station. Близость к пляжам Частный пляж Jumeirah Public Beach с зоной для серфинга расположен в 5 минутах на автомобиле от комплекса. Столько же времени потребуется, чтобы добраться до курорта с собственным пляжем Madinat Jumeirah. Функциональные пространства Эргономичные планировки с выделенными помещениями для стирки и сушки белья. Апартаменты с 3-4 спальнями представлены с гардеробными, комнатой для персонала и просторными балконами. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
121 - 121
3 300 000 - 3 300 000
27 178 - 27 178

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Umm Suqeim 3, Al Saqool Street, 1A

Новости о проекте

  1. Расходы при инвестициях в недвижимость Дубая
    Расходы при инвестициях в недвижимость Дубая08.11.2023
  2. Туристический барометр
    Туристический барометр02.11.2023
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