Проект Madinat Jumeirah Living насчитывает около 30 зданий, каждое из которых может похвастаться высоким уровнем комфорта и изысканной элегантностью. На выбор представлены дизайнерские апартаменты с 1-4 спальнями, просторными террасами и балконами. Ключевая особенность проекта заключается в создании дружественного и безопасного сообщества с точки зрения экологии. Жители и их гости получат доступ к развитой внутренней инфраструктуре: бассейны, детские площадки, ландшафтные сады с зонами отдыха и прогулочными дорожками, фитнес-залы, общественный центр и рестораны. Путь до центра города Downtown Dubai со знаменитым музыкальным фонтаном, озером, парком, башней Burj Khalifa и торговым центром займет не более 15 минут. За это же время можно доехать до искусственного острова Palm Jumeirah – одной из главных достопримечательностей Дубая. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен рядом с автотрассами Sheikh Zayed Road, Jumeirah Road, Al Wasl Road и Umm Suqeim Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Также за 30 минут можно дойти до станции метро Umm Al Sheif Metro Station. Близость к пляжам Частный пляж Jumeirah Public Beach с зоной для серфинга расположен в 5 минутах на автомобиле от комплекса. Столько же времени потребуется, чтобы добраться до курорта с собственным пляжем Madinat Jumeirah. Функциональные пространства Эргономичные планировки с выделенными помещениями для стирки и сушки белья. Апартаменты с 3-4 спальнями представлены с гардеробными, комнатой для персонала и просторными балконами. Надежный застройщик Meraas является одним из ведущих застройщиков в Дубае, преображающих современный облик города. Компания признана инноватором в области жилой и коммерческой недвижимости, частного здравоохранения, ресторанном, развлекательном, отельном и туристическом бизнесе.

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