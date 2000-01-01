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Lilium Tower

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, D12 Street, 1
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикTiger Real Estate
Площадьот 62 м² до 102 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена1 003 822 AED
от 1 003 822 AED
от 14 693 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%50 191 AED
При оформлении договора
4%40153 AED
До даты ввода в эксплуатацию
75%752 866 AED
После передачи
20%200 764 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2026
Этажность28
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 1 003 822 AED
БалконЕсть

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 4
  • Грузовой лифт
Для детей
  • Детская площадка
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин100 м
Медицинский центр2 км
Метро6 км
Море8 км

Описание

Башня с утонченным дизайном в одном из самых популярных семейных комьюнити Jumeirah Village Triangle (JVT). Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь комфортом не выходя из дома. В составе комплекса 263 студий и апартаментов с 1-2 спальнями. Все лоты отличаются стильными интерьерами и полной меблировкой. Планировка каждого лота включает балконы, откуда открываются потрясающие виды на панораму Дубая и Персидский залив.

Резидентам доступны высококлассные удобства и продуманная инфраструктура: тренажерный зал, бассейн, зона отдыха и детская площадка, магазины и рестораны. В 5-10 минутах от башни находятся: супермаркеты F Mart и Danat Express Supermarket, детский сад Jumeirah International Nursery, международные школы Arcadia и Sunmarke, медицинский центр Medicentres Jumeirah Park, новый торговый центр Avenue Mall JVT. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на пересечении главных магистралей Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что обеспечит быстрый и легкий доступ ко всем востребованным локациям Дубая. За 10-15 минут можно добраться до пляжей Dubai Marina и JBR. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет не более 20-30 минут. Вблизи достопримечательностей Дорога до главных достопримечательностей города - Burj Khalifa, Dubai Mall, Global Village, Palm Jumeirah - займет 20-25 минут на автомобиле. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой, стильной мебелью и бытовой техникой. Современные интерьеры и тщательно подобранная цветовая палитра создают элегантный образ и уютную атмосферу. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
62 - 72
1 003 822 - 1 153 673
14 693 - 17 066
2 спальни
102 - 102
1 526 936 - 1 683 768
14 919 - 16 501

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Triangle, D12 Street, 1