Lilium Tower

Резидентам доступны высококлассные удобства и продуманная инфраструктура: тренажерный зал, бассейн, зона отдыха и детская площадка, магазины и рестораны. В 5-10 минутах от башни находятся: супермаркеты F Mart и Danat Express Supermarket, детский сад Jumeirah International Nursery, международные школы Arcadia и Sunmarke, медицинский центр Medicentres Jumeirah Park, новый торговый центр Avenue Mall JVT. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен на пересечении главных магистралей Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, что обеспечит быстрый и легкий доступ ко всем востребованным локациям Дубая. За 10-15 минут можно добраться до пляжей Dubai Marina и JBR. Дорога до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport займет не более 20-30 минут. Вблизи достопримечательностей Дорога до главных достопримечательностей города - Burj Khalifa, Dubai Mall, Global Village, Palm Jumeirah - займет 20-25 минут на автомобиле. Качественная отделка Апартаменты сдаются с дизайнерской отделкой, стильной мебелью и бытовой техникой. Современные интерьеры и тщательно подобранная цветовая палитра создают элегантный образ и уютную атмосферу. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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