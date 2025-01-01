Каталог
Lilian Residences by London Gate

Bin Thabet Building, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
London Gate Real Estate Development LLC
Площадь
от 64 м² до 85 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 224 618 $от 3 464 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
10%
При сдаче объекта
70%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест66

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
64
224 618
3 464
2 спальни
85
326 717
3 810

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в инновационном районе Dubai South. Lilian Residences — новый стандарт комфорта и уюта, где каждая деталь создает атмосферу спокойствия. Это пространство для тех, кто ценит аутентичный стиль и изысканную сдержанность. Ключевые особенности — Продуманные интерьеры с открытыми планировками в бежевых, кремовых и песочных оттенках с акцентами цвета корицы. В каждом лоте высокие потолки, панорамные окна от пола до потолка и частные террасы. — Современные дизайнерские решения в апартаментах обеспечивают функциональность и эргономичность в повседневной жизни. Спальные комнаты оснащены встроенными гардеробными. — Развитая инфраструктура включает фитнес-центр, бассейн на крыше с палубой для отдыха, зеленый оазис с ухоженными садами, пешеходные дорожки, зоны для барбекю и детскую игровую площадку. Преимущества расположения Проект расположен в престижном комьюнити Dubai South. Время в пути до Dubai Parks and Resorts, Expo City Dubai, Palm Jebel Ali и Dubai Marina составит 15-20 минут. Дорога до Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall и Burj Khalifa продлится 30 минут. Поездка до Al Maktoum International Airport займет всего 10 минут.

Локация

На карте
Bin Thabet Building, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Магазин750 м
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
