Lilian Residences by London Gate

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в инновационном районе Dubai South. Lilian Residences — новый стандарт комфорта и уюта, где каждая деталь создает атмосферу спокойствия. Это пространство для тех, кто ценит аутентичный стиль и изысканную сдержанность. Ключевые особенности — Продуманные интерьеры с открытыми планировками в бежевых, кремовых и песочных оттенках с акцентами цвета корицы. В каждом лоте высокие потолки, панорамные окна от пола до потолка и частные террасы. — Современные дизайнерские решения в апартаментах обеспечивают функциональность и эргономичность в повседневной жизни. Спальные комнаты оснащены встроенными гардеробными. — Развитая инфраструктура включает фитнес-центр, бассейн на крыше с палубой для отдыха, зеленый оазис с ухоженными садами, пешеходные дорожки, зоны для барбекю и детскую игровую площадку. Преимущества расположения Проект расположен в престижном комьюнити Dubai South. Время в пути до Dubai Parks and Resorts, Expo City Dubai, Palm Jebel Ali и Dubai Marina составит 15-20 минут. Дорога до Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall и Burj Khalifa продлится 30 минут. Поездка до Al Maktoum International Airport займет всего 10 минут.