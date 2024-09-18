Lexington by Nshama

Описание

Элегантный клубный дом в районе Town Square. Изысканные интерьеры и продуманные планировки жилого комплекса Lexington создают атмосферу комфорта и спокойствия, а ухоженные зеленые аллеи прекрасно подходят для прогулок и уединения. Здесь вы найдете идеальный баланс городской жизни и отдыха на природе. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах, большими окнами, приватными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, терраса для барбекю, бассейн, душевая комната для домашних питомцев, лаунж-зона. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупное шоссе Emirates Road. Дорога до Expo 2020 и Dubai Hills Mall займет 20 минут, до Burj Al Arab – 24 минуты. Время в пути до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa составит 29 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC) находится в 25 минутах.