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ГлавнаяЖилые комплексыLexington by Nshama

Lexington by Nshama

Al Qudra Building 1A, Al Qudra, Town Square, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Nshama
Площадь
от 61 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 915 888 AEDот 14 958 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
61
915 888
14 958
2 спальни
84
1 275 888
15 128
3 спальни
130
2 300 000
17 598
Брошюра проекта

Описание

Элегантный клубный дом в районе Town Square. Изысканные интерьеры и продуманные планировки жилого комплекса Lexington создают атмосферу комфорта и спокойствия, а ухоженные зеленые аллеи прекрасно подходят для прогулок и уединения. Здесь вы найдете идеальный баланс городской жизни и отдыха на природе. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах, большими окнами, приватными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, терраса для барбекю, бассейн, душевая комната для домашних питомцев, лаунж-зона. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупное шоссе Emirates Road. Дорога до Expo 2020 и Dubai Hills Mall займет 20 минут, до Burj Al Arab – 24 минуты. Время в пути до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa составит 29 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport (DWC) находится в 25 минутах.

Локация

На карте
Al Qudra Building 1A, Al Qudra, Town Square, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр300 м
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

  1. Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?
    Апартаменты или вилла в Дубае: что выбрать?18.09.2024
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