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Lazord Residences by Lapis

Majan 1 Residence, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Lapis Properties LLC
Площадь
от 36 м² до 119 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 652 050 AEDот 12 984 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
46%
При передаче
18%
После передачи
16%
Период рассрочки
16 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36
652 050 – 670 050
17 676 – 18 163
1 спальня
67 – 77
1 134 540 – 1 336 658
16 744 – 17 287
2 спальни
88 – 119
1 311 660 – 1 554 660
12 984 – 14 904
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в районе Majan. Архитектура здания Lazord Residences отличается лаконичностью и использованием современных тенденций в строительстве. Здесь комфорт и практичность сочетаются с эстетикой, создавая идеальное пространство для жизни, где все элементы работают в гармонии друг с другом. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой в светлых тонах, встроенной техникой, системой «Умный дом», панорамными окнами и частными бассейнами. - Жители могу воспользоваться услугами парковщика и консьержа. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, детская и спортивная площадки, бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауна, кинотеатр, лаунж-зона, бильярдная и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ярмарки Global Village займет 5 минут, до тематического парка IMG World of Adventure и до парка бабочек Butterfly Garden – 10 минут. Путь до района Dubai Downtown и торгового центра Dubai Mall – 15 минут, до пляжа La Mer Beach – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах.

Локация

На карте
Majan 1 Residence, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин100 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
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