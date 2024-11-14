Layla Residences by Eagle Hills

Описание

Элегантный клубный дом на побережье Персидского залива. Жилая башня Layla Residences расположена на острове Maryam Island в центре Шарджи. Ограниченная коллекция лотов вдохновлена традиционным локальным стилем в современной интерпретации. Ключевые особенности — Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой: керамогранитные полы, двойное остекление в алюминиевых рамах, кухонные гарнитуры со столешницами из искусственного камня и мультизональные системы кондиционирования. — Инфраструктура включает бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал, spa-центр, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и променад. — Технологическое оснащение мирового уровня: передовое видеонаблюдение, высокоскоростной интернет на всей территории и лифты с выходом на парковку. — Уникальная локация предоставляет жителям доступ к набережной, пляжу, восточному рынку и торговому бульвару всего за несколько минут. Преимущества расположения Резиденция спроектирована на острове Maryam у лагуны Al Khan, откуда до золотых пляжей всего несколько минут пешком. Дорога до выставочной группы Expo Centre Sharjah займет 5 минут, до океанариума Шарджи — 10 минут, а до парка Al Mamzar Corniche и Al Noor Island можно добраться за 15 минут. Путь до знаменитой башни Burj Khalifa составит 25 минут, а до престижного района Palm Jumeirah — 40 минут. Ближайший аэропорт, Dubai International Airport, находится в 15 минутах от комплекса.