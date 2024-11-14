Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыLayla Residences by Eagle Hills

Layla Residences by Eagle Hills

10/2, Al Khan 2 Street, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Eagle Hills
Площадь
от 100 м² до 110 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 1 506 888 AEDот 14 917 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
100 – 110
1 506 888 – 1 643 888
14 917 – 14 976
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный клубный дом на побережье Персидского залива. Жилая башня Layla Residences расположена на острове Maryam Island в центре Шарджи. Ограниченная коллекция лотов вдохновлена традиционным локальным стилем в современной интерпретации. Ключевые особенности — Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой: керамогранитные полы, двойное остекление в алюминиевых рамах, кухонные гарнитуры со столешницами из искусственного камня и мультизональные системы кондиционирования. — Инфраструктура включает бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал, spa-центр, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и променад. — Технологическое оснащение мирового уровня: передовое видеонаблюдение, высокоскоростной интернет на всей территории и лифты с выходом на парковку. — Уникальная локация предоставляет жителям доступ к набережной, пляжу, восточному рынку и торговому бульвару всего за несколько минут. Преимущества расположения Резиденция спроектирована на острове Maryam у лагуны Al Khan, откуда до золотых пляжей всего несколько минут пешком. Дорога до выставочной группы Expo Centre Sharjah займет 5 минут, до океанариума Шарджи — 10 минут, а до парка Al Mamzar Corniche и Al Noor Island можно добраться за 15 минут. Путь до знаменитой башни Burj Khalifa составит 25 минут, а до престижного района Palm Jumeirah — 40 минут. Ближайший аэропорт, Dubai International Airport, находится в 15 минутах от комплекса.

Локация

На карте
10/2, Al Khan 2 Street, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Море500 м
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Eagle Hills

Eagle Hills

Культовая международная компания с 30 летним стажем на рынке недвижимости. Среди ее самых заметных достижений можно назвать: - Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, насчитывающее 205 этажей. - Даунтаун Дубай с более чем 1800 розничными магазинами, 35 000 домов и населением в 90 000 человек. - Dubai Mall, Downtown Dubai - самое посещаемое место с более чем 100 миллионами посетителей в год по всему миру.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов
    Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов14.11.2024
Item 1 of 1
КаталогКарта