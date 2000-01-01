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Главная - Жилые комплексы - Lake Views 2 by Samana

Lake Views 2 by Samana

12/1A, Al Fay Road, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 37 м² до 117 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 707 616 AEDот 14 411 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%141 523 AED
При оформлении договора
4%28305 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%566 093 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
Высота потолков3.3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 - 43
707 616 - 712 476
16 248 - 18 714
2 спальни
117
1 695 600
14 411

Описание

Жилой комплекс с непревзойденным сочетанием роскоши и природной красоты. Samana Lake Views 2 расположен в самом сердце города в районе Dubai Production City. Культовый проект с ярким фасадом и тщательным вниманием к деталям представляет идеальное воплощение современного дизайна. Ключевые особенности – Представлены студии премиум-класса и апартаменты с 1-2 спальнями. Лоты оборудованы системой управления «умный дом» и рядом других технологических удобств. – Резиденции характеризуют эксклюзивные интерьерные решения, высокое качество отделки и личные бассейны на каждом балконе. – Доступ к инфраструктуре и сервисам: плавательный бассейн, оборудованные места для йоги, лаундж-пространства, тренажерный зал, зоны барбекю, спортивные и детские площадки, зеленые зоны. – На территории комплекса доступны зарядные станции для электромобилей, а также услуги парковщика. Инфраструктура района Dubai Production City – активно развивающийся район, в котором можно найти, все, что необходимо: супермаркеты Carrefour, Favourite, аптека Life Pharmacy, рестораны Grand Bazaar Turkish, Village Bistro и кафе Tim Hortons, The Creamers House. До школы Kids Kingdom Nursery School – 5 минут на автомобиле, GEMS United School – 10 минут. Преимущества расположения Стратегическое расположение района обеспечивает удобный доступ к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что делает проживание еще более комфортным. До популярных районов Dubai Marina и Jumeirah Beach можно добраться за 15 минут, до крупного торгового центра Dubai Mall и известной достопримечательности Burj Khalifa путь займет 20 минут. Поездка до международного аэропорта Al Maktoum – 26 минут.

Инфраструктура

На карте
12/1A, Al Fay Road, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт180 м
Средняя школа9 км
Магазин450 м
Медицинский центр10 км
Аэропорт40 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Баскетбольный корт
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Открытый балкон