Lake Views 2 by Samana

Описание

Жилой комплекс с непревзойденным сочетанием роскоши и природной красоты. Samana Lake Views 2 расположен в самом сердце города в районе Dubai Production City. Культовый проект с ярким фасадом и тщательным вниманием к деталям представляет идеальное воплощение современного дизайна. Ключевые особенности – Представлены студии премиум-класса и апартаменты с 1-2 спальнями. Лоты оборудованы системой управления «умный дом» и рядом других технологических удобств. – Резиденции характеризуют эксклюзивные интерьерные решения, высокое качество отделки и личные бассейны на каждом балконе. – Доступ к инфраструктуре и сервисам: плавательный бассейн, оборудованные места для йоги, лаундж-пространства, тренажерный зал, зоны барбекю, спортивные и детские площадки, зеленые зоны. – На территории комплекса доступны зарядные станции для электромобилей, а также услуги парковщика. Инфраструктура района Dubai Production City – активно развивающийся район, в котором можно найти, все, что необходимо: супермаркеты Carrefour, Favourite, аптека Life Pharmacy, рестораны Grand Bazaar Turkish, Village Bistro и кафе Tim Hortons, The Creamers House. До школы Kids Kingdom Nursery School – 5 минут на автомобиле, GEMS United School – 10 минут. Преимущества расположения Стратегическое расположение района обеспечивает удобный доступ к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что делает проживание еще более комфортным. До популярных районов Dubai Marina и Jumeirah Beach можно добраться за 15 минут, до крупного торгового центра Dubai Mall и известной достопримечательности Burj Khalifa путь займет 20 минут. Поездка до международного аэропорта Al Maktoum – 26 минут.