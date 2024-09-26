Kentia Residence by GJ

Описание

Отличный жилой комплекс в районе Al Zahya в Аджмане. Архитектура Kentia Residence сочетает в себе современные формы и практичность. Детально продуманные интерьеры и просторные планировки создают атмосферу уюта. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых пастельных тонах. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейн, парковочные места для жителей дома. - Для безопасности резидентов жилой комплекс находится под охраной и круглосуточным видеонаблюдением. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи перекрестка двух шоссе – Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Hamriyah Road. Дорога до Al Hamediya Park займет 14 минут, до Ajman City Centre – 27 минут, до Ajman Beach – 35 минут. Путь до аэропорта Sharjah International Airport составит 23 минуты, до Dubai International Airport – 40 минут.