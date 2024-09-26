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ГлавнаяЖилые комплексыKentia Residence by GJ

Kentia Residence by GJ

22, Al Zahya Street, Al Heliow 1, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 8
1 / 8
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 49 м² до 160 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 239 570 AEDот 4 413 AED/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
15%
После передачи
80%
Период рассрочки
51 месяц
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
49 – 58
239 570 – 284 726
4 844
1 спальня
91 – 103
414 245 – 466 503
4 521
2 спальни
130 – 160
574 681 – 709 498
4 413
Брошюра проекта

Описание

Отличный жилой комплекс в районе Al Zahya в Аджмане. Архитектура Kentia Residence сочетает в себе современные формы и практичность. Детально продуманные интерьеры и просторные планировки создают атмосферу уюта. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых пастельных тонах. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейн, парковочные места для жителей дома. - Для безопасности резидентов жилой комплекс находится под охраной и круглосуточным видеонаблюдением. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи перекрестка двух шоссе – Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Hamriyah Road. Дорога до Al Hamediya Park займет 14 минут, до Ajman City Centre – 27 минут, до Ajman Beach – 35 минут. Путь до аэропорта Sharjah International Airport составит 23 минуты, до Dubai International Airport – 40 минут.

Локация

На карте
22, Al Zahya Street, Al Heliow 1, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин2 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха

Новости о проекте

  1. Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата
    Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата26.09.2024
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