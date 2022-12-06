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KAYAN

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Jurf
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикImkan Properties LLC
Площадьот 296 м² до 495 м²
Количество спаленот 4 до 5
Стартовая цена4 863 777 AED
от 4 863 777 AED
от 15 769 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%486 378 AED
При оформлении договора
4%194551 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%972 755 AED
При передаче
70%3 404 644 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 4 863 777 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Территория
  • Сад

Транспортная доступность

Медицинский центр12 км
Море200 м

Описание

Новая фаза проекта AlJurf Gardens на побережье Sahel Al Emarat. Эта новая глава обещает радовать и вдохновлять. Освежиться и зарядиться энергией. Рассказать совершенно новую историю.

В комплексе представлены двухэтажные виллы с 4-5 спальнями, балконами, террасами и придомовым участком. Из входного фойе двойной высоты открывается вид на ландшафтные сады. Открытая планировка жилых помещений отличается остеклением в пол, которое визуально увеличивает пространство. Во дворе каждой виллы расположен приватный бассейн. Некоторые лоты с кладовой, комнатой для персонала, прачечной, рабочим кабинетом и крытым паркингом на 2-3 машиноместа. Жителям доступен роскошный образ жизни: частный пляж, ландшафтные сады, центр водных видов спорта и пляжный клуб, пристань для яхт, детский сад, мечети, медицинская клиника, парки и игровые площадки с беговыми дорожками. За 25 минут можно доехать до парка развлечений Action Park, тематического парка Motiongate Dubai, поло-клуба Ghantoot Racing & Polo Club, пристани Ghantoot Marina, ресторанов Ghantoot Royal и Najmat Al Seeh. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 10 минутах от шоссе E11, соединяющего Дубай и Абу-Даби. Такое расположение позволит быстро добраться до главных локаций города. До аэропорта Al Maktoum International Airport можно доехать за 40 минут. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект в двух стилистических решениях. Виллы Rawya в современном стиле, с острыми углами, прямолинейными объемами и отделкой из натурального камня. Виллы Rihal в арабском стиле с четкими объемами фасадов, декоративными экранами, современной интерпретацией машрабии. Предусмотрена встроенная кухонная техника и шкафы. Надежный застройщик IMKAN – компания, которая с 2017 года реализует жилые, коммерческие, гостиничные и многофункциональные проекты в ОАЭ, Марокко, Египте, на Сейшельских островах, в Черногории, Бахрейне и Шри-Ланке. В своих проектах застройщик использует «умные технологии».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
296 - 314
4 863 777 - 5 992 777
16 422 - 19 080
5 спален
365 - 495
6 188 777 - 7 807 777
15 769 - 16 946

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Al Jurf