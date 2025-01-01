Kanyon by Beyond

Описание

Эстетичная жилая башня в самом сердце Dubai Maritime City в инновационном комьюнити Forest District. Каждая линия жилого комплекса Kanyon передает плавное, текучее движение, превращая здание в вертикальный природный рельеф. Здесь архитектура и лесной массив существуют в гармонии, формируя более мягкий и прохладный микроклимат и смягчая ритм города. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, открытыми планировками, высокими потолками, панорамными окнами, балконами. - Двойной фасад выстраивает идеальный баланс между плотностью и воздушностью: внутренняя энергоэффективная конструкция объединяет прозрачные и глухие панели, а внешний слой из бронзовых алюминиевых ламелей придает объем и защищает от палящего солнца. - На территории комплекса расположены: пространство для йоги и пилатеса, полностью оборудованный тренажерный зал, детская игровая комната, отдельные бассейны для взрослых и детей, каскадные террасы, прогулочные дорожки, многоцелевой павильон для отдыха, коворкинг и др. Преимущества расположения Благодаря развитой сети автомобильных дорог путь до порта Mina Rashid займет 5 минут, до пляжа Jumeirah Beach Coast – 10 минут, до рынка The Gold Souk и популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 15 минут. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 20 минут.