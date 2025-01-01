Каталог
Kanyon by Beyond

Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 74 м² до 210 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 653 417 $от 8 813 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания207 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
74
653 417
8 813
2 спальни
115
1 034 577
8 981
3 спальни
210
2 041 928
9 695
Описание

Эстетичная жилая башня в самом сердце Dubai Maritime City в инновационном комьюнити Forest District. Каждая линия жилого комплекса Kanyon передает плавное, текучее движение, превращая здание в вертикальный природный рельеф. Здесь архитектура и лесной массив существуют в гармонии, формируя более мягкий и прохладный микроклимат и смягчая ритм города. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, открытыми планировками, высокими потолками, панорамными окнами, балконами. - Двойной фасад выстраивает идеальный баланс между плотностью и воздушностью: внутренняя энергоэффективная конструкция объединяет прозрачные и глухие панели, а внешний слой из бронзовых алюминиевых ламелей придает объем и защищает от палящего солнца. - На территории комплекса расположены: пространство для йоги и пилатеса, полностью оборудованный тренажерный зал, детская игровая комната, отдельные бассейны для взрослых и детей, каскадные террасы, прогулочные дорожки, многоцелевой павильон для отдыха, коворкинг и др. Преимущества расположения Благодаря развитой сети автомобильных дорог путь до порта Mina Rashid займет 5 минут, до пляжа Jumeirah Beach Coast – 10 минут, до рынка The Gold Souk и популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 15 минут. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 20 минут.

Локация

Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
