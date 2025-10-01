Jumeirah Living Business Bay предлагает на выбор резиденции с 2-4 спальнями, симплексы и двухуровневые пентхаусы с 5 спальнями, а также эксклюзивный пентхаус, занимающий весь последний этаж. Пентхаус предлагает удобства международного уровня, включая 5 спален, 2 комнаты для персонала, уютные гостиные и столовые, кабинет/библиотеку, сауну и парную, панорамные окна и балконы с захватывающим видом на знаменитый Downtown Dubai и живописную набережную Dubai Canal. Жилой комплекс предоставляет жителям ряд непревзойденных удобств: джакузи, зона отдыха, бассейны, открытая терраса, частный кинотеатр, площадка для занятий йогой и мероприятий, салон красоты, тренажерный зал, игровые комнаты для детей, wellness-зоны. Резидентам также будут присвоены золотые и серебряные членские карты Jumeirah One. В непосредственной близости расположены знаковые достопримечательности: Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Fountain. За 15-20 минут можно добраться до Downtown Dubai, Dubai International Airport, Jumeirah Beach и Dubai Marina. Развитая транспортная сеть Небоскреб высотой 35 этажей находится вблизи шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. За 15-20 минут можно доехать до знаменитых районов Downtown Dubai и Dubai Marina. Близость к пляжу В 10 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Сервис международного уровня Благодаря обслуживанию на уровне пятизвездочного отеля жителям и их гостям больше не нужно будет заниматься бытовыми вопросами. Компания Jumeirah Group возьмет на себя уборку апартаментов, предоставит услуги консьерж-сервиса и охраны, а также услуги управляющего. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

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