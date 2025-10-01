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Jumeirah Living Business Bay

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 20
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 3
Визуализация
ЗастройщикSelect Group
Площадьот 280 м² до 476 м²
Количество спаленот 3 до 4
Стартовая цена11 301 000 AED
от 11 301 000 AED
от 37 454 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%565 050 AED
При оформлении договора
4%452040 AED
До даты ввода в эксплуатацию
45%5 085 450 AED
При передаче
50%5 650 500 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж3 кв. 2022
Этажность35
ВодоснабжениеЕсть
Площадь участка7404 м²
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 11 301 000 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт210 м
Средняя школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Метро2 км
Море5 км

Описание

Шестая фаза строительства мегапроекта Peninsula, расположенного в динамично-развивающемся районе Business Bay. Наслаждайтесь индивидуальным стилем жизни на набережной.

Jumeirah Living Business Bay предлагает на выбор резиденции с 2-4 спальнями, симплексы и двухуровневые пентхаусы с 5 спальнями, а также эксклюзивный пентхаус, занимающий весь последний этаж. Пентхаус предлагает удобства международного уровня, включая 5 спален, 2 комнаты для персонала, уютные гостиные и столовые, кабинет/библиотеку, сауну и парную, панорамные окна и балконы с захватывающим видом на знаменитый Downtown Dubai и живописную набережную Dubai Canal. Жилой комплекс предоставляет жителям ряд непревзойденных удобств: джакузи, зона отдыха, бассейны, открытая терраса, частный кинотеатр, площадка для занятий йогой и мероприятий, салон красоты, тренажерный зал, игровые комнаты для детей, wellness-зоны. Резидентам также будут присвоены золотые и серебряные членские карты Jumeirah One. В непосредственной близости расположены знаковые достопримечательности: Dubai Mall, Burj Khalifa и Dubai Fountain. За 15-20 минут можно добраться до Downtown Dubai, Dubai International Airport, Jumeirah Beach и Dubai Marina. Развитая транспортная сеть Небоскреб высотой 35 этажей находится вблизи шоссе Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. За 15-20 минут можно доехать до знаменитых районов Downtown Dubai и Dubai Marina. Близость к пляжу В 10 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Сервис международного уровня Благодаря обслуживанию на уровне пятизвездочного отеля жителям и их гостям больше не нужно будет заниматься бытовыми вопросами. Компания Jumeirah Group возьмет на себя уборку апартаментов, предоставит услуги консьерж-сервиса и охраны, а также услуги управляющего. Надежный застройщик Select Group – девелопер, который реализует коммерческие, жилые, торговые, гостиничные проекты по самым высоким стандартам качества. Компания стремится выявлять выгодные проекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
280 - 310
11 301 000 - 12 909 000
37 454 - 45 697
4 спальни
397 - 397
16 178 000 - 17 050 000
40 683 - 42 876

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 20