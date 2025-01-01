Каталог
Imperial Gardens by Samana

2/9B, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 35 м² до 113 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 233 901 $от 5 201 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
51%
При сдаче объекта
1%
После сдачи объекта
28%
Период рассрочки после сдачи объекта
28 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35
233 901
6 679
1 спальня
62
370 048
5 909
2 спальни
113
589 517
5 201
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурный символ изысканной жизни в Arjan. Светлые интерьеры жилого комплекса Imperial Gardens, тщательно продуманные детали и солнечные балконы создают атмосферу вдохновения и легкости. Почувствуйте стиль жизни, в котором ваша душа отдыхает, а жизнь раскрывается во всей полноте. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных тонах, высокими потолками, панорамными окнами. - Все балконы, кроме некоторых односпальных лотов, оборудованы собственными бассейнами. - Инновационные планировки позволяют менять формат жилого пространства: из студий можно сделать односпальные юниты, из односпальных — двуспальные. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги и медитаций, детская и спортивная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, терраса для барбекю, кинотеатр под открытым небом, библиотека, батутный парк, сад с гамаками и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на два крупных шоссе эмирата — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Umm Suqeim Road, что позволяет легко добраться до любых локаций города. В радиусе 10 минут находятся Miracle Garden, Butterfly Garden, Dubai International Stadium, Circle Mall. За 15-20 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Downtown Dubai и торговых центров Mall of the Emirates и Ibn Battuta Mall. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.

Локация

На карте
Район Арджан

Дубай
Arjan — активно развивающийся район, входящий в состав крупной территории Dubailand. Имеет развитую инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. Комьюнити подойдет как молодым профессионалам, так и семьям с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа3 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
Подробнее
