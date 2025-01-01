Imperial Gardens by Samana

Описание

Архитектурный символ изысканной жизни в Arjan. Светлые интерьеры жилого комплекса Imperial Gardens, тщательно продуманные детали и солнечные балконы создают атмосферу вдохновения и легкости. Почувствуйте стиль жизни, в котором ваша душа отдыхает, а жизнь раскрывается во всей полноте. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных тонах, высокими потолками, панорамными окнами. - Все балконы, кроме некоторых односпальных лотов, оборудованы собственными бассейнами. - Инновационные планировки позволяют менять формат жилого пространства: из студий можно сделать односпальные юниты, из односпальных — двуспальные. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги и медитаций, детская и спортивная площадки, отдельные бассейны для взрослых и детей, сауна, джакузи, терраса для барбекю, кинотеатр под открытым небом, библиотека, батутный парк, сад с гамаками и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на два крупных шоссе эмирата — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Umm Suqeim Road, что позволяет легко добраться до любых локаций города. В радиусе 10 минут находятся Miracle Garden, Butterfly Garden, Dubai International Stadium, Circle Mall. За 15-20 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Downtown Dubai и торговых центров Mall of the Emirates и Ibn Battuta Mall. Дорога до Dubai International Airport займет 30 минут.