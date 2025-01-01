Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыIl Vento by Kora

Il Vento by Kora

99/8, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Kora Properties
Площадь
от 72 м² до 408 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 645 249 $от 8 072 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность49
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
72
645 249
8 927
2 спальни
115
928 396
8 072
3 спальни
167
1 470 188
8 777
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый символ роскошной прибрежной жизни в Dubai Maritime City. Дизайн жилого комплекса Il Vento разработала итальянская компания Pininfarina, превратив морскую энергию и эстетику в современное пространство высокого класса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой с использованием натурального камня, со встроенной кухонной техникой и гарнитурами, сантехникой бренда Gessi, итальянскими обоями, продуманными планировками и панорамными окнами. - Богатая инфраструктура комплекса включает тренажерный зал, детскую и спортивную площадки, игровое пространство для детей в помещении, беговую дорожку, пространство для йоги, раздельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауну, террасу для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в комьюнити с развитой сетью дорог, по которым за 10 минут можно добраться до крупного шоссе Sheikh Zayed Road. Путь до пляжа Jumeirah Beach займет также 10 минут, до районов Downtown Dubai и DIFC – 15 минут, до Museum of the Future – 16 минут. Dubai International Airport находится на расстоянии 15 минут.

Локация

На карте
99/8, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море300 м
Магазин350 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная
Каталог