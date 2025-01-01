Il Vento by Kora

Описание

Новый символ роскошной прибрежной жизни в Dubai Maritime City. Дизайн жилого комплекса Il Vento разработала итальянская компания Pininfarina, превратив морскую энергию и эстетику в современное пространство высокого класса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой с использованием натурального камня, со встроенной кухонной техникой и гарнитурами, сантехникой бренда Gessi, итальянскими обоями, продуманными планировками и панорамными окнами. - Богатая инфраструктура комплекса включает тренажерный зал, детскую и спортивную площадки, игровое пространство для детей в помещении, беговую дорожку, пространство для йоги, раздельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, сауну, террасу для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в комьюнити с развитой сетью дорог, по которым за 10 минут можно добраться до крупного шоссе Sheikh Zayed Road. Путь до пляжа Jumeirah Beach займет также 10 минут, до районов Downtown Dubai и DIFC – 15 минут, до Museum of the Future – 16 минут. Dubai International Airport находится на расстоянии 15 минут.