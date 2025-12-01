ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - House IV

House IV

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 1, 26th Street, 39
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 85 м² до 127 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 206 828 AED
от 2 206 828 AED
от 24 841 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%441 366 AED
При оформлении договора
4%88273 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 103 414 AED
После передачи
30%662 048 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж1 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 206 828 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа3 км
Магазин500 м
Медицинский центр2 км
Море7 км

Описание

Современное здание в живописном районе Dubai Hills, которое откроет своим жителям исключительный образ жизни. Наслаждайтесь комфортом и удобствами международного уровня не выходя из дома.

В комплексе представлены апартаменты с высококачественной отделкой и необходимой бытовой техникой. Кухни оснащены фурнитурой, а гостиная и столовая предлагают светлые, просторные помещения, в которые проникает дневной свет и свежий воздух. Минималистичные светильники и дизайнерская мебель гармонично вписаны в общую композицию. Жителям доступен роскошный образ жизни: ухоженный сад, бассейн с местами для отдыха на открытом воздухе, фитнес-зал, детский бассейн, зоны барбекю, клубный лаунж. Прогуляться с друзьями можно в близлежащих парках Festival City Lake Walk, Zabeel Park и Safa Park. В 10-15 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. На таком же расстоянии находятся знаменитые районы Dubai Marina, Business Bay, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Живите в окружении природы Один из самых больших парков в этом районе, Dubai Hills Park, занимает площадь 180 000 м². На территории комплекса высажены зеленые насаждения, обустроены зоны отдыха под открытым небом и проложены пешеходные дорожки для поддержания активного образа жизни. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
85 - 85
2 206 828 - 2 282 828
25 963 - 26 857
2 спальни
124 - 127
3 096 828 - 3 422 828
24 841 - 27 165

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 1, 26th Street, 39