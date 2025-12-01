В комплексе представлены апартаменты с высококачественной отделкой и необходимой бытовой техникой. Кухни оснащены фурнитурой, а гостиная и столовая предлагают светлые, просторные помещения, в которые проникает дневной свет и свежий воздух. Минималистичные светильники и дизайнерская мебель гармонично вписаны в общую композицию. Жителям доступен роскошный образ жизни: ухоженный сад, бассейн с местами для отдыха на открытом воздухе, фитнес-зал, детский бассейн, зоны барбекю, клубный лаунж. Прогуляться с друзьями можно в близлежащих парках Festival City Lake Walk, Zabeel Park и Safa Park. В 10-15 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. На таком же расстоянии находятся знаменитые районы Dubai Marina, Business Bay, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Живите в окружении природы Один из самых больших парков в этом районе, Dubai Hills Park, занимает площадь 180 000 м². На территории комплекса высажены зеленые насаждения, обустроены зоны отдыха под открытым небом и проложены пешеходные дорожки для поддержания активного образа жизни. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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