Hillsedge by Emaar

Описание

Роскошный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Современные резиденции апарт-комплекса Hillsedge с продуманными планировками и функциональным дизайном создают атмосферу комфорта и элегантности. Изысканная архитектура и близость к природе наполнят вашу жизнь спокойствием и гармонией. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой качественной отделкой в светлых тонах. Панорамные окна и просторные балконы пропускают естественное освещение и позволяют наслаждаться потрясающими видами на комьюнити. - Резидентам доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, беговая дорожка, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская площадка, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Khail Road. Путь до Dubai Hills Business Park составит 5 минут, до Dubai Hills Mall – 8 минут, до Dubai Marina – 10 минут. Дорога до популярных локаций Downtown Dubai и Burj Khalifa займет 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах.