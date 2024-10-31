Hillsedge by Emaar
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О проекте
Продажа
Описание
Роскошный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Современные резиденции апарт-комплекса Hillsedge с продуманными планировками и функциональным дизайном создают атмосферу комфорта и элегантности. Изысканная архитектура и близость к природе наполнят вашу жизнь спокойствием и гармонией. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой качественной отделкой в светлых тонах. Панорамные окна и просторные балконы пропускают естественное освещение и позволяют наслаждаться потрясающими видами на комьюнити. - Резидентам доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, беговая дорожка, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская площадка, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Khail Road. Путь до Dubai Hills Business Park составит 5 минут, до Dubai Hills Mall – 8 минут, до Dubai Marina – 10 минут. Дорога до популярных локаций Downtown Dubai и Burj Khalifa займет 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Кинотеатр
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Бассейн
- Гольф-поле
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Спортивная площадка
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Парк на территории
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Лобби для гостей