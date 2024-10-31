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ГлавнаяЖилые комплексыHillsedge by Emaar

Hillsedge by Emaar

Prive Residence, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
от 65 м² до 101 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 690 000 AEDот 16 613 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
65
1 840 000
27 976
2 спальни
101
1 690 000
16 613
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс в Dubai Hills Estate. Современные резиденции апарт-комплекса Hillsedge с продуманными планировками и функциональным дизайном создают атмосферу комфорта и элегантности. Изысканная архитектура и близость к природе наполнят вашу жизнь спокойствием и гармонией. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой качественной отделкой в светлых тонах. Панорамные окна и просторные балконы пропускают естественное освещение и позволяют наслаждаться потрясающими видами на комьюнити. - Резидентам доступны: фитнес-зал, пространство для занятий йогой, беговая дорожка, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, детская площадка, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Al Khail Road. Путь до Dubai Hills Business Park составит 5 минут, до Dubai Hills Mall – 8 минут, до Dubai Marina – 10 минут. Дорога до популярных локаций Downtown Dubai и Burj Khalifa займет 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах.

Локация

На карте
Prive Residence, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

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