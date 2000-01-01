Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЖилые комплексыHillcrest

Hillcrest

UNA Apartment, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Nshama
Площадь
от 66 м² до 299 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 991 888 AEDот 8 626 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
66 – 69
991 888 – 1 079 888
14 972 – 15 540
2 спальни
95 – 207
1 336 888 – 1 785 888
8 626 – 13 975
3 спальни
157 – 299
2 250 888 – 2 800 888
9 359 – 14 314

Описание

Оазис спокойствия в Town Square. В современных интерьерах жилого комплекса Hillcrest каждый элемент продуман и создан для вашего комфорта. Почувствуйте идеальный баланс между городскими удобствами и тихой атмосферой пригорода. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и системами хранения. Панорамные окна и открытые планировки создают ощущение простора и наполняют помещения естественным светом. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, терраса для барбекю, прогулочные зоны. Инфраструктура района Town Square – активно развивающийся район Дубая. Несмотря на то, что комьюнити расположено в отдалении от центра города, здесь есть вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, медицинские клиники, магазины, кафе и рестораны. Также позаботились и о домашних животных. Для них на территории сообщества предусмотрены ветеринарная клиника, зоомагазин, парк для выгула собак, услуги грумера. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Qudra Road, по которому можно добраться до ключевых локаций Дубая. Дорога до Dubai Hills Mall и Expo City займет 20 минут, до Burj Al Arab – 24 минуты, до Dubai Mall – 29 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
UNA Apartment, Al Yalayis 2, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
КаталогКарта