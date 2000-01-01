Описание

Оазис спокойствия в Town Square. В современных интерьерах жилого комплекса Hillcrest каждый элемент продуман и создан для вашего комфорта. Почувствуйте идеальный баланс между городскими удобствами и тихой атмосферой пригорода. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и системами хранения. Панорамные окна и открытые планировки создают ощущение простора и наполняют помещения естественным светом. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, терраса для барбекю, прогулочные зоны. Инфраструктура района Town Square – активно развивающийся район Дубая. Несмотря на то, что комьюнити расположено в отдалении от центра города, здесь есть вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, медицинские клиники, магазины, кафе и рестораны. Также позаботились и о домашних животных. Для них на территории сообщества предусмотрены ветеринарная клиника, зоомагазин, парк для выгула собак, услуги грумера. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Qudra Road, по которому можно добраться до ключевых локаций Дубая. Дорога до Dubai Hills Mall и Expo City займет 20 минут, до Burj Al Arab – 24 минуты, до Dubai Mall – 29 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах пути.