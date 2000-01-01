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ГлавнаяЖилые комплексыHaya on the Park

Haya on the Park

Rawda 1, Rawda Parkview, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Nshama
Площадь
от 63 м² до 228 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 871 888 AEDот 7 636 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
63 – 105
871 888 – 998 888
9 493 – 13 809
2 спальни
95 – 228
1 295 888 – 1 743 888
7 636 – 13 581
3 спальни
129 – 199
1 850 888 – 3 450 888
14 318 – 17 289

Описание

Элегантный жилой комплекс в тихом и уютном районе Town Square. Клубный дом Haya on the Park сочетает в себе роскошь и функциональность, предлагая современные интерьеры с удобным расположением. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения в окружении зелени и с потрясающим видом на парк. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в естественных бежевых тонах, панорамными окнами, просторными балконами и встроенной техникой. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, зона барбекю. Инфраструктура района Town Square – динамично развивающийся район Дубая. Здесь есть все необходимые условия для комфортного проживания: кафе, рестораны, развлекательные и торговые центры, кинотеатр, большой парк Town Square Recreational Park с беговыми и велосипедными дорожками и др. Владельцы домашних животных могут выгуливать своих питомцев в специально оборудованной парковой зоне. Также на территории комьюнити созданы объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, аптеки, медицинские клиники. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из основных автомагистралей города Al Qudra Road, по которой за 20 минут можно добраться до Dubai Hills Mall и Expo City, за 24 минуты – до Burj Al Arab, за 29 минут – до Dubai Mall. Аэропорт Dubai International Airport находится в 28 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
Rawda 1, Rawda Parkview, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт40 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Площадка для сквоша
  • Настольный теннис
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Прачечная
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