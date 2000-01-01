Описание

Элегантный жилой комплекс в тихом и уютном районе Town Square. Клубный дом Haya on the Park сочетает в себе роскошь и функциональность, предлагая современные интерьеры с удобным расположением. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения в окружении зелени и с потрясающим видом на парк. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в естественных бежевых тонах, панорамными окнами, просторными балконами и встроенной техникой. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, зона барбекю. Инфраструктура района Town Square – динамично развивающийся район Дубая. Здесь есть все необходимые условия для комфортного проживания: кафе, рестораны, развлекательные и торговые центры, кинотеатр, большой парк Town Square Recreational Park с беговыми и велосипедными дорожками и др. Владельцы домашних животных могут выгуливать своих питомцев в специально оборудованной парковой зоне. Также на территории комьюнити созданы объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, аптеки, медицинские клиники. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из основных автомагистралей города Al Qudra Road, по которой за 20 минут можно добраться до Dubai Hills Mall и Expo City, за 24 минуты – до Burj Al Arab, за 29 минут – до Dubai Mall. Аэропорт Dubai International Airport находится в 28 минутах пути.