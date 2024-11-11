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ГлавнаяЖилые комплексыHaven by Binghatti

Haven by Binghatti

14, Dubai Sports City Street, Stadium View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 35 м² до 143 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 759 999 AEDот 13 752 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность31
Высота потолков3.8 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
35 – 51
759 999 – 839 999
16 466 – 21 312
1 спальня
71 – 90
1 099 999 – 1 239 999
13 752 – 15 359
2 спальни
105 – 127
1 699 999 – 1 969 999
15 402 – 16 166
3 спальни
143
2 529 999
17 571
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Спокойствие и безмятежность среди динамики престижного района Dubai Sports City. Шедевр современной архитектуры — Haven возвысится на 31 этаж над элитным коммьюнити мирового уровня в самом сердце Дубая. Эта вдохновляющая гавань, подобная райскому уголку, идеально подойдет семьям с детьми и экспатам, а также может стать прекрасной инвестицией. Ключевые особенности — Уютные интерьеры в бежевых тонах выполнены с использованием премиальных материалов: натурального дерева, мрамора и текстурного травертина. Панорамные окна наполняют помещения естественным светом и открывают умиротворяющие виды большого города с высоты жилых башен. — На территории резиденции созданы зоны отдыха класса люкс, включая парк, зеленый лабиринт, тренажерный зал, беговую дорожку, корты для баскетбола и падел-тенниса, детский и взрослые бассейны, игровую площадку и клуб. — Все лоты оборудованы современной кухней и системой «умный дом», которая позволяет легко управлять бытовыми делами через приложение на смартфоне. Преимущества расположения Объект находится в стратегически удобной зоне, неподалеку от ключевых транспортных узлов. Поездка до торгового центра Mall of the Emirates займет около 20 минут, до пляжа Kite Beach — примерно 25 минут. Burj Khalifa и центр Downtown Dubai находятся в 25 минутах езды, а до Dubai Marina можно добраться за 22 минуты. Для любителей активного образа жизни в радиусе 5–10 минут расположены спортивные академии, поля для гольфа и фитнес-центры. Рядом также находятся школы, такие как GEMS United School и Victory Heights Primary School. Поездка до международного аэропорта Дубая займет около 30 минут, а до аэропорта Al Maktoum International — всего 25 минут.

Локация

На карте
14, Dubai Sports City Street, Stadium View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Парк на территории
Дополнительно
  • Падел-теннис

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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