Описание

Элитный жилой комплекс в районе Wasl Gate. Апартаменты премиум-класса Hammock Park предлагают стильный дизайн, изысканные интерьеры и безупречный сервис. Уникальные удобства создают атмосферу спокойствия и уединения в самом сердце мегаполиса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенной техникой немецких производителей и полностью меблированы. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле, мини-гольф, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, джакузи, кинотеатр под открытым небом, зона барбекю. Инфраструктура района Wasl Gate – это современное комьюнити, где жилая недвижимость гармонично сочетается с развитой инфраструктурой. На территории сообщества расположены развлекательные и торговые центры, рестораны, кафе, парки и места отдыха. Также в радиусе 5-7 минут находятся школы Jebel Ali Primary School, Ghaf Private School, Al Muntazah Complex Gymnasium и медицинские клиники Health Hub Clinic, One Life Health Care Center, Medcare Medical Center. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупную автомагистраль Sheikh Zayed Road, по которой можно добраться до любой точки города. Дорога до Jebel Ali Recreational Club и Ibn Battuta Mall займет 5 минут, до Dubai Marina, JBR, Blue Waters – 10 минут. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 20 минут.