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ГлавнаяЖилые комплексыHammock Park

Hammock Park

Dubai Festival Plaza, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Divine One Group
Площадь
от 36 м² до 99 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 660 800 AEDот 15 800 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 – 37
660 800
17 477 – 18 055
1 спальня
59 – 69
998 800 – 1 103 800
15 800 – 16 852
2 спальни
92 – 99
1 590 800 – 1 652 800
16 673 – 17 244

Описание

Элитный жилой комплекс в районе Wasl Gate. Апартаменты премиум-класса Hammock Park предлагают стильный дизайн, изысканные интерьеры и безупречный сервис. Уникальные удобства создают атмосферу спокойствия и уединения в самом сердце мегаполиса. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенной техникой немецких производителей и полностью меблированы. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговая дорожка, теннисный корт, баскетбольная площадка, футбольное поле, мини-гольф, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, отдельные бассейны для детей и взрослых, джакузи, кинотеатр под открытым небом, зона барбекю. Инфраструктура района Wasl Gate – это современное комьюнити, где жилая недвижимость гармонично сочетается с развитой инфраструктурой. На территории сообщества расположены развлекательные и торговые центры, рестораны, кафе, парки и места отдыха. Также в радиусе 5-7 минут находятся школы Jebel Ali Primary School, Ghaf Private School, Al Muntazah Complex Gymnasium и медицинские клиники Health Hub Clinic, One Life Health Care Center, Medcare Medical Center. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупную автомагистраль Sheikh Zayed Road, по которой можно добраться до любой точки города. Дорога до Jebel Ali Recreational Club и Ibn Battuta Mall займет 5 минут, до Dubai Marina, JBR, Blue Waters – 10 минут. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport составит 20 минут.

Инфраструктура

На карте
Dubai Festival Plaza, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр650 м
Метро700 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
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