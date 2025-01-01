HADO by Beyond

Описание

Японская философия в современном воплощении на берегу Персидского залива. HADO — премиальный жилой проект в флагманском районе Siora на архипелаге Dubai Islands. Комплекс станет идеальным выбором для тех, кто ищет спокойную атмосферу у воды, необычную архитектуру и продуманные до мелочей пространства. Ключевые особенности — Композиция зданий передает идею тишины и внутреннего равновесия: три скульптурные башни вдохновлены эстетикой «икигай». Из резиденций открываются виды на океан, бухту и пышные ландшафты. Горизонтальные ярусы плавно переходят друг в друга, образуя слои тени и сияния, а угловые окна позволяют естественному свету проникать в апартаменты на протяжении всего дня. — Интерьеры выполнены в стиле биофильного дизайна с акцентом на природные материалы, фактуры камня и дерева, а также минералы. Кухня становится уютным центром дома: каменный остров сочетается с изящными шкафами и деталями, превращая повседневные действия в осознанные ритуалы. — Инфраструктура создана как отражение принципов гармонии и умиротворения. Для жителей предусмотрена уникальная входная зона с водной композицией, лобби для гостей, бассейны, медитационные ниши и террасы, сигарный лаунж, детский клуб с игровым садом, тренажерный зал, йога-студия, wellness-spa и бутики. Преимущества расположения Клубный дом расположен в престижной прибрежной локации Dubai Islands с развитыми зонами для досуга и протяженным побережьем с Голубым флагом. В шаговой доступности просторные парки, гольф-поля и пешеходные маршруты. Путь до Gold Souq Metro Station, Century Mall, Al Fahidi Historical Neighbourhood, Al Hamriya Port и Waterfront Market займет 10-20 минут. Дорога до Dubai Frame, делового комьюнити DIFC, Downtown Dubai, легендарной Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Mall и Business Bay продлится 25-35 минут. Добраться до Dubai International Airport получится за 19 минут.