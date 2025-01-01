Каталог
HADO by Beyond

1021, Nakhlat Deira Street, Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 2
1 / 2
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 71 м² до 444 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 678 669 $от 885 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71
678 669
885
2 спальни
98
940 580
885
3 спальни
151 – 268
1 443 166 – 2 560 713
885
4 спальни
444
4 233 052
885
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Японская философия в современном воплощении на берегу Персидского залива. HADO — премиальный жилой проект в флагманском районе Siora на архипелаге Dubai Islands. Комплекс станет идеальным выбором для тех, кто ищет спокойную атмосферу у воды, необычную архитектуру и продуманные до мелочей пространства. Ключевые особенности — Композиция зданий передает идею тишины и внутреннего равновесия: три скульптурные башни вдохновлены эстетикой «икигай». Из резиденций открываются виды на океан, бухту и пышные ландшафты. Горизонтальные ярусы плавно переходят друг в друга, образуя слои тени и сияния, а угловые окна позволяют естественному свету проникать в апартаменты на протяжении всего дня. — Интерьеры выполнены в стиле биофильного дизайна с акцентом на природные материалы, фактуры камня и дерева, а также минералы. Кухня становится уютным центром дома: каменный остров сочетается с изящными шкафами и деталями, превращая повседневные действия в осознанные ритуалы. — Инфраструктура создана как отражение принципов гармонии и умиротворения. Для жителей предусмотрена уникальная входная зона с водной композицией, лобби для гостей, бассейны, медитационные ниши и террасы, сигарный лаунж, детский клуб с игровым садом, тренажерный зал, йога-студия, wellness-spa и бутики. Преимущества расположения Клубный дом расположен в престижной прибрежной локации Dubai Islands с развитыми зонами для досуга и протяженным побережьем с Голубым флагом. В шаговой доступности просторные парки, гольф-поля и пешеходные маршруты. Путь до Gold Souq Metro Station, Century Mall, Al Fahidi Historical Neighbourhood, Al Hamriya Port и Waterfront Market займет 10-20 минут. Дорога до Dubai Frame, делового комьюнити DIFC, Downtown Dubai, легендарной Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Mall и Business Bay продлится 25-35 минут. Добраться до Dubai International Airport получится за 19 минут.

Локация

На карте
1021, Nakhlat Deira Street, Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса
  • Набережная
