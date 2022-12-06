Greenside Residence

На территории комплекса находятся infinity-бассейн с террасой, озелененная терраса, многофункциональные помещения, фитнес-залы, игровая зона, лобби и общая гостиная, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинский центр King's College Hospital London, школы GEMS New Millennium School, GEMS International School и GEMS Wellington Academy, супермаркет Geant Express, гольф-клуб Dubai Hills Golf Club, ресторан Hillhouse Brasserie. Транспортная доступность Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 18 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport – в 30 минутах от дома. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: прачечные, открытые кухни с бытовой техникой. Некоторые лоты представлены с гардеробными в главных спальнях, комнатами для персонала с ванной, встроенными шкафами. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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