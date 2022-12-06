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Greenside Residence

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Golfville
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикEmaar Properties PJSC
Площадьот 69 м² до 166 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена1 559 888 AED
от 1 559 888 AED
от 20 355 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%155 989 AED
При оформлении договора
4%62396 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 247 910 AED
При передаче
10%155 989 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2027
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 559 888 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа550 м
Магазин400 м
Медицинский центр1 км

Описание

Новый проект с потрясающими видами на окрестности города в районе Dubai Hills Estate. Откройте для себя жизнь в окружении живописной природы и бесконечно зеленых полей для гольфа. Наслаждайтесь спокойной гаванью, где все очарование и преимущества городской жизни находятся в нескольких шагах от дома. В комплексе представлено 490 апартаментов с 1-3 спальнями и просторными балконами. Тщательно спроектированные пространства и панорамные окна в пол создают ощущение плавного слияния с окружающей средой.

На территории комплекса находятся infinity-бассейн с террасой, озелененная терраса, многофункциональные помещения, фитнес-залы, игровая зона, лобби и общая гостиная, зона барбекю. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинский центр King's College Hospital London, школы GEMS New Millennium School, GEMS International School и GEMS Wellington Academy, супермаркет Geant Express, гольф-клуб Dubai Hills Golf Club, ресторан Hillhouse Brasserie. Транспортная доступность Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 18 минутах на автомобиле, а Al Maktoum International Airport – в 30 минутах от дома. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: прачечные, открытые кухни с бытовой техникой. Некоторые лоты представлены с гардеробными в главных спальнях, комнатами для персонала с ванной, встроенными шкафами. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
69 - 83
1 559 888 - 1 701 888
20 355 - 23 552
2 спальни
101 - 109
2 245 888 - 2 713 888
20 609 - 26 508
3 спальни
130 - 166
3 473 888 - 3 600 888
21 569 - 26 595

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Golfville