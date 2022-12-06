Granada at Bloom Living

На территории комплекса доступны: клубный дом, общественные центры, детские площадки, бассейны, зоны барбекю, фитнес-центры, лаунж-зоны, кафе и прогулочные зоны. За 10 минут можно доехать до медицинского центра Retaj Medical Center, школ Reach British School, Modern Private School и Al Maharat Private School, ресторана Elysium Cafe and Restaurant, магазинов Lulu Express и Hyde Park Supermarket. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на магистраль Sweihan Road, что позволит быстро доехать до знаменитых локаций Абу-Даби. За 13 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Знаковая архитектура Абу-Даби Жилой комплекс назван в честь старинного одноименного города в Испании, что прослеживается в концепции. Пастельные бежевые оттенки и натуральные материалы отделки создают по-настоящему уютную атмосферу. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

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