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Granada at Bloom Living

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City, MZ12
  1. Визуализация
Item 1 of 10
Визуализация
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 106 м² до 269 м²
Количество спаленот 2 до 3
Стартовая цена1 436 000 AED
от 1 436 000 AED
от 8 893 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
2%28720 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%574 400 AED
При передаче
60%861 600 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 436 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт11 км

Описание

Новая фаза сообщества Bloom Living, вдохновленная средиземноморским стилем, в развивающемся районе Zayed City. Откройте для себя активный образ жизни в окружении садов и тенистых аллей. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все резиденции с балконами и панорамным остеклением. Некоторые лоты сдаются с комнатой для персонала. Из окон открывается вид на озелененную территорию.

На территории комплекса доступны: клубный дом, общественные центры, детские площадки, бассейны, зоны барбекю, фитнес-центры, лаунж-зоны, кафе и прогулочные зоны. За 10 минут можно доехать до медицинского центра Retaj Medical Center, школ Reach British School, Modern Private School и Al Maharat Private School, ресторана Elysium Cafe and Restaurant, магазинов Lulu Express и Hyde Park Supermarket. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на магистраль Sweihan Road, что позволит быстро доехать до знаменитых локаций Абу-Даби. За 13 минут можно добраться до Abu Dhabi International Airport. Знаковая архитектура Абу-Даби Жилой комплекс назван в честь старинного одноименного города в Испании, что прослеживается в концепции. Пастельные бежевые оттенки и натуральные материалы отделки создают по-настоящему уютную атмосферу. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
106 - 198
1 436 000 - 1 947 000
9 818 - 13 482
3 спальни
167 - 269
1 959 000 - 2 395 000
8 893 - 11 680

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Zayed City, MZ12