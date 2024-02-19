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Golf Lane at Emaar South

Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
от 373 м² до 375 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 4 480 000 AEDот 12 008 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%448 000 AED
При оформлении договора
4%179 200 AED
До даты ввода в эксплуатацию
70%3 136 000 AED
При передаче
20%896 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
4 спальни
373 - 375
4 480 000 - 4 650 000
12 008 - 12 380

Описание

Роскошные виллы и таунхаусы вдали от городской суеты посреди комьюнити Emaar South. Вас ждет жизнь в окружении изумрудных полей для гольфа, тишины и спокойствия, где каждый день начинается с чашки кофе на террасе с видом на лужайки. Golf Lane ­— это идеальное сочетание престижа и загородного уединения. Ключевые особенности - Все резиденции представлены с премиальной отделкой, панорамными окнами, балконами, террасами на крышах и открытыми внутренними двориками. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, бассейн, детская игровая площадка, беговые дорожки, прогулочные зоны и общественные пространства для работы и отдыха. - Резиденты смогут воспользоваться приватным доступом к профессиональному полю для гольфа на 18 лунок. Инфраструктура района Emaar South – активно развивающийся район на юге Дубая. Квартал, созданный одним из самых крупных и известных застройщиков ОАЭ, представляет собой коллекцию закрытых сообществ с малоэтажной застройкой в пригородном стиле. Комьюнити располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни: детские сады, школы, медицинские клиники, магазины и рестораны. Особенности расположения Проект находится вблизи шоссе Emirates Road, по которому легко можно добраться до всех необходимых пунктов назначения. Например, дорога до Expo City Dubai займет 10 минут, до Dubai Marina — 20 минут, до Downtown Dubai – 30 мин. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 7 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт4 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Новости о проекте

  1. Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы
    Cовсем скоро в ОАЭ упростят процесс получения Золотой визы 11.03.2024
  2. Популярные застройщики ОАЭ
    Популярные застройщики ОАЭ19.02.2024
  3. ТОП-10 застройщиков ОАЭ
    ТОП-10 застройщиков ОАЭ 12.02.2024
  4. 5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости
    5 самых дорогих районов Дубая для покупки недвижимости 06.02.2024
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