Golf Lane at Emaar South

Описание

Роскошные виллы и таунхаусы вдали от городской суеты посреди комьюнити Emaar South. Вас ждет жизнь в окружении изумрудных полей для гольфа, тишины и спокойствия, где каждый день начинается с чашки кофе на террасе с видом на лужайки. Golf Lane ­— это идеальное сочетание престижа и загородного уединения. Ключевые особенности - Все резиденции представлены с премиальной отделкой, панорамными окнами, балконами, террасами на крышах и открытыми внутренними двориками. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал, бассейн, детская игровая площадка, беговые дорожки, прогулочные зоны и общественные пространства для работы и отдыха. - Резиденты смогут воспользоваться приватным доступом к профессиональному полю для гольфа на 18 лунок. Инфраструктура района Emaar South – активно развивающийся район на юге Дубая. Квартал, созданный одним из самых крупных и известных застройщиков ОАЭ, представляет собой коллекцию закрытых сообществ с малоэтажной застройкой в пригородном стиле. Комьюнити располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни: детские сады, школы, медицинские клиники, магазины и рестораны. Особенности расположения Проект находится вблизи шоссе Emirates Road, по которому легко можно добраться до всех необходимых пунктов назначения. Например, дорога до Expo City Dubai займет 10 минут, до Dubai Marina — 20 минут, до Downtown Dubai – 30 мин. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 7 минутах пути.