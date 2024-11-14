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GEM Residences by Eagle Hills

10/2, Al Khan 2 Street, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Eagle Hills
Площадь
от 72 м² до 185 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 879 888 AEDот 12 111 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность12
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
72
879 888
12 111
2 спальни
110
1 450 000
13 094
3 спальни
143
3 000 000
20 861
4 спальни
185
2 600 000
13 994
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс на берегу Персидского залива на острове Maryam Island в Шардже. В клубном доме GEM Residences гармонично сочетаются традиционная архитектурна и современные удобства. Уникальный дизайн интерьеров и продуманные планировки создают атмосферу роскоши и спокойствия. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами в светлых нейтральных тонах, большими окнами и приватными балконами. - На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона. - В распоряжении резидентов просторная двухуровневая парковка. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Corniche Road, которое соединяется с одной из основных автомагистралей эмирата Al Ittihad Street. Путь до Expo Center Sharjah составит 6 минут, до исторического района Al Khan Heritage District – 8 минут, до пляжа Flamingo Beach – 20 минут. Дорога до популярной локации Burj Khalifa займет 30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах, Sharjah International Airport – в 25 минутах.

Локация

На карте
10/2, Al Khan 2 Street, Al Khan, Al Khalidiah, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа500 м
Магазин350 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Новости о проекте

  1. Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов
    Строительство пассажирской станции в Шардже: чем привлекательно для инвесторов14.11.2024
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