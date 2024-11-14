GEM Residences by Eagle Hills

Описание

Элегантный жилой комплекс на берегу Персидского залива на острове Maryam Island в Шардже. В клубном доме GEM Residences гармонично сочетаются традиционная архитектурна и современные удобства. Уникальный дизайн интерьеров и продуманные планировки создают атмосферу роскоши и спокойствия. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами в светлых нейтральных тонах, большими окнами и приватными балконами. - На территории комплекса расположены: полностью оборудованный тренажерный зал, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона. - В распоряжении резидентов просторная двухуровневая парковка. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Corniche Road, которое соединяется с одной из основных автомагистралей эмирата Al Ittihad Street. Путь до Expo Center Sharjah составит 6 минут, до исторического района Al Khan Heritage District – 8 минут, до пляжа Flamingo Beach – 20 минут. Дорога до популярной локации Burj Khalifa займет 30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах, Sharjah International Airport – в 25 минутах.