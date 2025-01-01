Каталог
Frank Muller Yachting

W03, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
London Gate Real Estate Development LLC
Площадь
от 38 м² до 153 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 305 211 $от 4 836 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
10%
При сдаче объекта
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность30
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания145 м
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38 – 51
305 211 – 340 609
6 666 – 7 974
1 спальня
73 – 87
465 865 – 520 323
5 927 – 6 332
2 спальни
135 – 153
661 916 – 743 604
4 836 – 4 873

Описание

Жилой небоскреб Franck Muller Yachting в престижном районе Dubai Maritime City олицетворяет исключительную элегантность и швейцарское мастерство. Проект задает новые стандарты прибрежной жизни, объединяя энергию морской стихии с изяществом часового искусства, предлагая жителям уникальный опыт – быть частью вечного движения и гармонии. Ключевые особенности – Просторные светлые апартаменты с высокими потолками и премиальной отделкой создают ощущение свободы, а панорамное остекление открывает захватывающие виды на залив и городской ландшафт. – На территории резиденции представлена эксклюзивная инфраструктура, в состав которой входят спа-лаунжи, кинотеатр под открытым небом, дзен-сады и современный фитнес-центр. – На крыше обустроена многофункциональная терраса с инфинити-бассейном, BBQ-зоной и Sky Garden, формирующая атмосферу курортного отдыха. – Развивающие детские пространства включают в себя как внутреннюю игровую комнату, так и безопасную детскую площадку на открытом воздухе, гарантируя идеальные условия для ребенка. Преимущества расположения Центральная локация в Dubai Maritime City обеспечивает прямой доступ к морской акватории и променаду Port Rashid. За 12 минут можно добраться до района Downtown Dubai и торгового центра Dubai Mall. Dubai Marina и JBR находятся в 15 минутах езды. Международный аэропорт DXB расположен в 20 минутах от здания.

Локация

На карте
W03, Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море800 м
Средняя школа4 км
Магазин500 м
Медицинский центр4 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
