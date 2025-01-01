Frank Muller Yachting

Описание

Жилой небоскреб Franck Muller Yachting в престижном районе Dubai Maritime City олицетворяет исключительную элегантность и швейцарское мастерство. Проект задает новые стандарты прибрежной жизни, объединяя энергию морской стихии с изяществом часового искусства, предлагая жителям уникальный опыт – быть частью вечного движения и гармонии. Ключевые особенности – Просторные светлые апартаменты с высокими потолками и премиальной отделкой создают ощущение свободы, а панорамное остекление открывает захватывающие виды на залив и городской ландшафт. – На территории резиденции представлена эксклюзивная инфраструктура, в состав которой входят спа-лаунжи, кинотеатр под открытым небом, дзен-сады и современный фитнес-центр. – На крыше обустроена многофункциональная терраса с инфинити-бассейном, BBQ-зоной и Sky Garden, формирующая атмосферу курортного отдыха. – Развивающие детские пространства включают в себя как внутреннюю игровую комнату, так и безопасную детскую площадку на открытом воздухе, гарантируя идеальные условия для ребенка. Преимущества расположения Центральная локация в Dubai Maritime City обеспечивает прямой доступ к морской акватории и променаду Port Rashid. За 12 минут можно добраться до района Downtown Dubai и торгового центра Dubai Mall. Dubai Marina и JBR находятся в 15 минутах езды. Международный аэропорт DXB расположен в 20 минутах от здания.