FLORA SHORE

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Octa Properties
Площадь
от 91 м² до 91 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 615 082 $от 6 735 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
50%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
91
615 082
6 735

Описание

Премиальный жилой комплекс Flora Shore на островах Dubai Islands где гармонично сочетаются спокойствие пляжной жизни и энергия современного мегаполиса. Проект представляет собой архитектурный шедевр в золотистых оттенках, создающий атмосферу утонченной роскоши и комфорта. Ключевые особенности – Полностью меблированные резиденции c высокими потолками, панорамными окнами и широкими террасами. – Рекреационная инфраструктура на нескольких уровнях: открытый бассейн, фитнес-центр, коворкинг, детский клуб и лаунжи. – Крыша здания обустроена пространством для йоги, открытым кинотеатром, летней кухней и зонами отдыха. – Прямой доступ к частному пляжу и пешеходной набережной Beach Walk. Преимущества расположения С Dubai Islands легко добираться до главных точек притяжения города. Дорога до Waterfront Market займет 11 минут. До Dubai Festival City и Museum of the Future – 18-25 минут. Деловые и развлекательные центры Business Bay, Downtown Dubai и Burj Al Arab находятся в 30-40 минутах езды. До международного аэропорта DXB можно доехать за 18 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа7 км
Магазин300 м
Медицинский центр7 км
Метро7 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Терраса
  • Набережная
