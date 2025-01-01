Описание

Премиальный жилой комплекс Flora Shore на островах Dubai Islands где гармонично сочетаются спокойствие пляжной жизни и энергия современного мегаполиса. Проект представляет собой архитектурный шедевр в золотистых оттенках, создающий атмосферу утонченной роскоши и комфорта. Ключевые особенности – Полностью меблированные резиденции c высокими потолками, панорамными окнами и широкими террасами. – Рекреационная инфраструктура на нескольких уровнях: открытый бассейн, фитнес-центр, коворкинг, детский клуб и лаунжи. – Крыша здания обустроена пространством для йоги, открытым кинотеатром, летней кухней и зонами отдыха. – Прямой доступ к частному пляжу и пешеходной набережной Beach Walk. Преимущества расположения С Dubai Islands легко добираться до главных точек притяжения города. Дорога до Waterfront Market займет 11 минут. До Dubai Festival City и Museum of the Future – 18-25 минут. Деловые и развлекательные центры Business Bay, Downtown Dubai и Burj Al Arab находятся в 30-40 минутах езды. До международного аэропорта DXB можно доехать за 18 минут.