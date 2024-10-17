Flare by Binghatti

Описание

Поэзия стекла и стали на горизонте мегаполиса. Проект Flare воплощает концепцию роскошного образа жизни, предлагая разнообразие резиденций в динамичном районе Дубая. Ключевые особенности — Изысканная отделка апартаментов: панели из дуба, плитка Atalia, травертиновый фарфор и латунь с матовым финишем создают утонченную палитру цветов и текстур. — Просторные планировки с панорамными окнами от пола до потолка и частные бассейны для эксклюзивных лотов. — Развитая инфраструктура включает искусственный пляж, лобби, современный спортзал, беговую дорожку, корт для падела, ландшафтную рекреационную зону, детскую площадку, бассейн и розничные бутики. Преимущества расположения Комплекс расположен в активно развивающемся комьюнити Jumeirah Village Triangle с удобным доступом к ключевым направлениям. До Dubai Marina, Palm Jumeirah и Ain Dubai можно добраться за 10-12 минут. Поездка до Expo City Dubai, знаменитого Burj Al Arab и Jumeirah Beach займет 15-20 минут. Дорога до Al Maktoum International Airport продлится 22 минуты.