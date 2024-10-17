Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыFlare by Binghatti

Flare by Binghatti

Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 35 м² до 233 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 226 060 $от 2 856 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность47
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35 – 58
226 060 – 251 677
4 318 – 6 357
1 спальня
72 – 90
339 090 – 377 912
4 199 – 4 659
2 спальни
138 – 219
499 921 – 628 004
2 856 – 3 622
3 спальни
144 – 233
726 245 – 805 472
3 446 – 5 033
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Поэзия стекла и стали на горизонте мегаполиса. Проект Flare воплощает концепцию роскошного образа жизни, предлагая разнообразие резиденций в динамичном районе Дубая. Ключевые особенности — Изысканная отделка апартаментов: панели из дуба, плитка Atalia, травертиновый фарфор и латунь с матовым финишем создают утонченную палитру цветов и текстур. — Просторные планировки с панорамными окнами от пола до потолка и частные бассейны для эксклюзивных лотов. — Развитая инфраструктура включает искусственный пляж, лобби, современный спортзал, беговую дорожку, корт для падела, ландшафтную рекреационную зону, детскую площадку, бассейн и розничные бутики. Преимущества расположения Комплекс расположен в активно развивающемся комьюнити Jumeirah Village Triangle с удобным доступом к ключевым направлениям. До Dubai Marina, Palm Jumeirah и Ain Dubai можно добраться за 10-12 минут. Поездка до Expo City Dubai, знаменитого Burj Al Arab и Jumeirah Beach займет 15-20 минут. Дорога до Al Maktoum International Airport продлится 22 минуты.

Локация

На карте
Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
  3. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
Item 1 of 3
КаталогКарта