Fiori Residences by Nshama

368/2, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Nshama
Площадь
от 54 м² до 74 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 280 666 $от 5 121 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
54
280 666
5 133
2 спальни
74
381 129
5 121
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Семейный жилой комплекс Fiori Residences в зеленом квартале Town Square с прямым выходом к новому променаду. Светлые апартаменты с окнами в пол и открытыми кухнями формируют легкое, «воздушное» пространство, где гостиная, столовая и кухня словно перетекают друг в друга. Ключевые особенности – Открытые кухни для удобного ежедневного быта. – Панорамные окна от пола до потолка, подчеркивающие чистые линии отделки. – Бассейн и тренажерный зал для активных жителей. – Детские игровые пространства и BBQ-зона для семейного времяпровождения. – Pet Wash и удобный доступ к главному парку сообщества. – Променад с озелененными дорожками и тенистыми местами для отдыха. Преимущества расположения У комплекса удобные выезды на магистрали, поэтому все ключевые точки находятся в радиусе 20-30 минут езды на машине. Дорога до Dubai Mall займет 29 минут. До Burj Al Arab можно добраться примерно за 24 минуты, а до Dubai Hills Mall и District 2020 – за 20 минут. Аэропорты также в удобной доступности: ориентировочно 28 минут до DXB и 25 минут – до DWC.

Локация

На карте
368/2, Al Qudra Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Таун Сквер

Дубай
Town Square — спокойный район Дубая, расположенный в отдалении от шума мегаполиса. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Средняя школа8 км
Магазин800 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Постирочная
  • Магазины

Застройщик

Nshama

Nshama

Надежный застройщик, основанный в 2014 году опытным специалистом Фредом Дьюри. Компания быстро завоевала репутацию ответственного партнера, реализуя амбициозные проекты в Дубае. Town Square Dubai – флагманский проект, отражающий концепцию создания уютных жилых комплексов.
Подробнее

