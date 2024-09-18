Fiori Residences by Nshama

Описание

Семейный жилой комплекс Fiori Residences в зеленом квартале Town Square с прямым выходом к новому променаду. Светлые апартаменты с окнами в пол и открытыми кухнями формируют легкое, «воздушное» пространство, где гостиная, столовая и кухня словно перетекают друг в друга. Ключевые особенности – Открытые кухни для удобного ежедневного быта. – Панорамные окна от пола до потолка, подчеркивающие чистые линии отделки. – Бассейн и тренажерный зал для активных жителей. – Детские игровые пространства и BBQ-зона для семейного времяпровождения. – Pet Wash и удобный доступ к главному парку сообщества. – Променад с озелененными дорожками и тенистыми местами для отдыха. Преимущества расположения У комплекса удобные выезды на магистрали, поэтому все ключевые точки находятся в радиусе 20-30 минут езды на машине. Дорога до Dubai Mall займет 29 минут. До Burj Al Arab можно добраться примерно за 24 минуты, а до Dubai Hills Mall и District 2020 – за 20 минут. Аэропорты также в удобной доступности: ориентировочно 28 минут до DXB и 25 минут – до DWC.