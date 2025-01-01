Описание

Новое видение городской жизни в Expo City. Жилой комплекс Expo Valley Views отражает стремление создать пространство будущего, где комфорт человека и инновации гармонично переплетаются с окружающей природой. Ключевые особенности - Интерьеры представлены с чистовой отделкой и выполнены в двух дизайнерских палитрах: Timeless Elegance — монохромная композиция с акцентом на фактуры, свет и контрасты; Calm Canvas — мягкие натуральные оттенки и природные материалы, создающие теплую, спокойную атмосферу. - Здание оборудовано умной системой полива, применяется повторное использование воды и ответственный подход к выбору материалов. - Все архитектурные элементы направлены на создание низкоуглеродного и устойчивого образа жизни, соответствующего стратегии UAE Net Zero 2050. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детские игровые площадки на открытом воздухе и в помещении, терраса для барбекю, отдельные бассейны для взрослых и детей, прогулочные дорожки, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Проект расположен всего в нескольких минутах от шоссе Expo Road. Чтобы добраться до станции метро Expo 2020, потребуется 8 минут, до выставочного комплекса Expo City – 10 минут, до парка развлечений IMG World of Adventures – 25 минут. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 30 минут.