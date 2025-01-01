Каталог
Exotica by Al Marina

1A, Adham Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Al Marina
Площадь
от 55 м² до 127 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 286 081 $от 4 266 $/м²

График платежей *

До завершения строительства
30%
При сдаче объекта
70%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
55 – 116
286 081 – 603 372
5 201
2 спальни
106 – 127
452 158 – 541 737
4 266
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканная жизнь в самом сердце Дубая. Комплекс Exotica by Al Marina — это воплощение современной архитектуры среди зелени Jumeirah Village Circle, где каждая деталь продумана для создания атмосферы спокойствия и гармонии. Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций благодаря выгодному расположению и развитой инфраструктуре района. Ключевые особенности — Резиденции оформлены в минималистичном стиле с элементами модерна и видом на парк. Интерьеры выполнены в песочных и шоколадных оттенках с акцентами цвета корицы. В отделке использовано натуральное темное дерево, светлый камень и мрамор. Каждые апартаменты оснащены модульной кухней и системой «Умный дом». — На территории клубного дома: фитнес-центр, бассейн с контролем температуры, сауна, кинотеатр под открытым небом, бильярдная, детская игровая зона, площадка для барбекю, дзен-сад и лаунж. Преимущества расположения Жилая башня находится в Jumeirah Village Circle — одном из самых зеленых сообществ с множеством магазинов, променадов, школ и удобным доступом к автомагистралям Al Khail Road и Mohammed Bin Zayed Road. Путь до Circle Mall, JSS International School и Dubai Hills Mall займет 5-10 минут. Дорога до Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Jumeirah Beach Residence, Palm Jumeirah, Burj Al Arab, Dubai Marina и Mall of the Emirates продлится 15-20 минут. Добраться до международного аэропорта Dubai International Airport можно за 25 минут.

Локация

1A, Adham Boulevard, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт85 м
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр91 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
