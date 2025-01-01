Exotica by Al Marina
График платежей *
- До завершения строительства30%
О проекте
Продажа
Описание
Изысканная жизнь в самом сердце Дубая. Комплекс Exotica by Al Marina — это воплощение современной архитектуры среди зелени Jumeirah Village Circle, где каждая деталь продумана для создания атмосферы спокойствия и гармонии. Проект идеально подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций благодаря выгодному расположению и развитой инфраструктуре района. Ключевые особенности — Резиденции оформлены в минималистичном стиле с элементами модерна и видом на парк. Интерьеры выполнены в песочных и шоколадных оттенках с акцентами цвета корицы. В отделке использовано натуральное темное дерево, светлый камень и мрамор. Каждые апартаменты оснащены модульной кухней и системой «Умный дом». — На территории клубного дома: фитнес-центр, бассейн с контролем температуры, сауна, кинотеатр под открытым небом, бильярдная, детская игровая зона, площадка для барбекю, дзен-сад и лаунж. Преимущества расположения Жилая башня находится в Jumeirah Village Circle — одном из самых зеленых сообществ с множеством магазинов, променадов, школ и удобным доступом к автомагистралям Al Khail Road и Mohammed Bin Zayed Road. Путь до Circle Mall, JSS International School и Dubai Hills Mall займет 5-10 минут. Дорога до Downtown Dubai, Dubai Mall, Dubai Opera, Burj Khalifa, Jumeirah Beach Residence, Palm Jumeirah, Burj Al Arab, Dubai Marina и Mall of the Emirates продлится 15-20 минут. Добраться до международного аэропорта Dubai International Airport можно за 25 минут.
Район Джумейра Вилладж СерклДубай
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Бильярдная
- Кинотеатр
- Детская площадка
- Игровая зона
- Сауна
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Зона барбекю
- Сад
- Зона отдыха