Eltiera Views by Ellington

Описание

Eltiera Views – это масштабный жилой комплекс в современном кластере Jumeirah Islands. Четыре корпуса с общей клубной инфраструктурой создают единое сообщество для резидентов и предлагают комфортный образ жизни. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и панорамным остеклением оснащены встроенными кухонными гарнитурами, центральной системой кондиционирования и предварительной разводкой для системы «умный дом». – На первом этаже обустроены коворкинг, переговорные и подкаст-студия. – Жильцам доступны два бассейна (взрослый и семейный), зоны с шезлонгами, приватные кабины, корты для падел-тенниса, детские площадки, пространства для пикников, специальные места для мытья собак и велосипедов. Преимущества расположения Из района легко добираться до важных объектов Дубая. Дорога до Jumeirah Islands Pavillion и Jumeirah Lakes Towers занимает 5 минут. До Dubai Marina, Mall of the Emirates и Palm Jumeirah – 10-15 минут. За 20 минут можно доехать до Burj Khalifa и Dubai Mall. Dubai International Airport (DXB) находится в 25 минутах езды.