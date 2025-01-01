Eltiera Views by Ellington
Eltiera Views – это масштабный жилой комплекс в современном кластере Jumeirah Islands. Четыре корпуса с общей клубной инфраструктурой создают единое сообщество для резидентов и предлагают комфортный образ жизни. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и панорамным остеклением оснащены встроенными кухонными гарнитурами, центральной системой кондиционирования и предварительной разводкой для системы «умный дом». – На первом этаже обустроены коворкинг, переговорные и подкаст-студия. – Жильцам доступны два бассейна (взрослый и семейный), зоны с шезлонгами, приватные кабины, корты для падел-тенниса, детские площадки, пространства для пикников, специальные места для мытья собак и велосипедов. Преимущества расположения Из района легко добираться до важных объектов Дубая. Дорога до Jumeirah Islands Pavillion и Jumeirah Lakes Towers занимает 5 минут. До Dubai Marina, Mall of the Emirates и Palm Jumeirah – 10-15 минут. За 20 минут можно доехать до Burj Khalifa и Dubai Mall. Dubai International Airport (DXB) находится в 25 минутах езды.
- Падел-теннис
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Джакузи
- Массажный центр
- Сауна
- Раздельный бассейн
- Spa-центр
- Бассейн
- Баскетбольный корт
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Спортивная площадка
- Пространство для йоги
- Коворкинг
- Сад
- Лобби для гостей
- Парк на территории
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Магазины
- Открытый балкон