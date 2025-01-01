Каталог
Eltiera Views by Ellington

Jumeirah Island Heights Fronds, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Ellington Group
Площадь
от 73 м² до 155 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 599 047 $от 5 697 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность26
ВодоснабжениеЕсть
КондиционированиеЕсть
Высота здания3600 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
73
599 047
8 101
2 спальни
155
884 955
5 697
3 спальни
113
1 184 479
10 442

Описание

Eltiera Views – это масштабный жилой комплекс в современном кластере Jumeirah Islands. Четыре корпуса с общей клубной инфраструктурой создают единое сообщество для резидентов и предлагают комфортный образ жизни. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и панорамным остеклением оснащены встроенными кухонными гарнитурами, центральной системой кондиционирования и предварительной разводкой для системы «умный дом». – На первом этаже обустроены коворкинг, переговорные и подкаст-студия. – Жильцам доступны два бассейна (взрослый и семейный), зоны с шезлонгами, приватные кабины, корты для падел-тенниса, детские площадки, пространства для пикников, специальные места для мытья собак и велосипедов. Преимущества расположения Из района легко добираться до важных объектов Дубая. Дорога до Jumeirah Islands Pavillion и Jumeirah Lakes Towers занимает 5 минут. До Dubai Marina, Mall of the Emirates и Palm Jumeirah – 10-15 минут. За 20 минут можно доехать до Burj Khalifa и Dubai Mall. Dubai International Airport (DXB) находится в 25 минутах езды.

Локация

На карте
Jumeirah Island Heights Fronds, Jumeirah Heights, Jumeirah Islands, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа4 км
Магазин650 м
Медицинский центр850 м
Метро1 км
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон

Застройщик

Ellington Group

Ellington Group

Крупный девелопер с 2014 года предлагает качественную жилую недвижимость в самых востребованных локациях ОАЭ. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
