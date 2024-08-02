Резидентам Ellington Beach House доступны удобства в стиле пятизвездочных отелей: от услуг консьерж-сервиса до пространства для частных мероприятий, инфинити-бассейна, игровых площадок, частного пляжа, SPA-салона, детского бассейна, клубного дома, ресторанов, баскетбольной площадки, теннисного корта, площадок для настольных игр и озелененных мест отдыха. В пешей доступности расположены SPA-салон K Sensations Spa и пятизвездочный курорт The Retreat Palm Dubai – MGallery by Sofitel – идеальные условия для того, чтобы провести отдых всей семьей. За 10 минут можно доехать до детских садов Blossom Palm Jumeirah Nursery, Redwood Montessori Nursery – Golden Mile 8 Palm и Asya's Nursery, а также музыкальной школы Melodica Music & Dance School – Palm Jumeirah и торгового комплекса Nakheel Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится нескольких минутах на автомобиле от шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. За 30 минут можно доехать до международного аэропорта Дубая, за 40 минут – до международного аэропорта Al Maktoum. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах от комплекса расположен отель-парус Burj Al Arab, чуть дальше – небоскреб Burj Khalifa, крупный торговый комплекс Dubai Mall и театр Dubai Opera. Добраться до знаменитого района Dubai Marina можно за 20 минут, а до района Business Bay – за 30 минут. Близость к пляжу Прямой доступ к частному пляжу открывает возможность полюбоваться прекрасным закатом и восходом солнца, а также насладиться городским стилем жизни. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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