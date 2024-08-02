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Ellington Beach House

Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 117 м² до 214 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена6 958 828 AED
от 6 958 828 AED
от 55 681 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
30%2 087 648 AED
При оформлении договора
4%278353 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%1 391 766 AED
При передаче
50%3 479 414 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2024
Старт продаж3 кв. 2022
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 6 958 828 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Магазин7 км
Море140 м

Описание

Дом-бутик предлагает продуманный стиль жизни с удобствами международного уровня на берегу моря. Новый проект знакомит жителей с неподвластной времени элегантностью уникального сообщества Palm Jumeirah. Комплекс включает 123 апартамента с 1-3 спальнями и пентхаусы с захватывающими видами на Персидский залив и горизонт Дубая. Планировка апартаментов включает просторную гостиную и столовую, современные кухни и изысканные ванные комнаты.

Резидентам Ellington Beach House доступны удобства в стиле пятизвездочных отелей: от услуг консьерж-сервиса до пространства для частных мероприятий, инфинити-бассейна, игровых площадок, частного пляжа, SPA-салона, детского бассейна, клубного дома, ресторанов, баскетбольной площадки, теннисного корта, площадок для настольных игр и озелененных мест отдыха. В пешей доступности расположены SPA-салон K Sensations Spa и пятизвездочный курорт The Retreat Palm Dubai – MGallery by Sofitel – идеальные условия для того, чтобы провести отдых всей семьей. За 10 минут можно доехать до детских садов Blossom Palm Jumeirah Nursery, Redwood Montessori Nursery – Golden Mile 8 Palm и Asya's Nursery, а также музыкальной школы Melodica Music & Dance School – Palm Jumeirah и торгового комплекса Nakheel Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится нескольких минутах на автомобиле от шоссе Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. За 30 минут можно доехать до международного аэропорта Дубая, за 40 минут – до международного аэропорта Al Maktoum. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах от комплекса расположен отель-парус Burj Al Arab, чуть дальше – небоскреб Burj Khalifa, крупный торговый комплекс Dubai Mall и театр Dubai Opera. Добраться до знаменитого района Dubai Marina можно за 20 минут, а до района Business Bay – за 30 минут. Близость к пляжу Прямой доступ к частному пляжу открывает возможность полюбоваться прекрасным закатом и восходом солнца, а также насладиться городским стилем жизни. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
117 - 117
6 958 828 - 6 958 828
59 477 - 59 477
2 спальни
126 - 214
7 349 828 - 12 557 828
55 681 - 67 110

Инфраструктура

Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates