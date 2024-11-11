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ГлавнаяЖилые комплексыElite by Binghatti

Elite by Binghatti

16/1, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 7
1 / 7
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding LTD
Площадь
от 33 м² до 60 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 675 000 AEDот 16 047 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
После передачи
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность31
Высота потолков3.6 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
33
675 000
20 018
1 спальня
60
975 000
16 047
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс в Dubai Production City. Стеклянные и стальные архитектурные элементы клубного дома Binghatti Elite безупречно сочетают современный дизайн и вневременную привлекательность. Элегантные интерьеры и функциональные планировки предлагают высокий уровень изысканной и комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с отделкой качественными материалами в нейтральных приглушенных тонах, панорамными окнами, приватными балконами, системой «Умный дом» и встроенной техникой. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, баскетбольная площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, лаунж-зона. Преимущества расположения Благодаря расположению вблизи шоссе Sheikh Mohammed bin Zayed Road, за 8 минут можно добраться до торговых центров Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall, за 10 минут – до Dubai Marina и Palm Jumeirah, за 15 минут – до Burj Al Arab и Expo City Dubai. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
16/1, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа650 м
Магазин1 км
Медицинский центр300 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей

Застройщик

Binghatti Holding LTD

Binghatti Holding LTD

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
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