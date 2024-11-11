Elite by Binghatti

Описание

Роскошный жилой комплекс в Dubai Production City. Стеклянные и стальные архитектурные элементы клубного дома Binghatti Elite безупречно сочетают современный дизайн и вневременную привлекательность. Элегантные интерьеры и функциональные планировки предлагают высокий уровень изысканной и комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с отделкой качественными материалами в нейтральных приглушенных тонах, панорамными окнами, приватными балконами, системой «Умный дом» и встроенной техникой. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, баскетбольная площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, джакузи, лаунж-зона. Преимущества расположения Благодаря расположению вблизи шоссе Sheikh Mohammed bin Zayed Road, за 8 минут можно добраться до торговых центров Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall, за 10 минут – до Dubai Marina и Palm Jumeirah, за 15 минут – до Burj Al Arab и Expo City Dubai. Дорога до аэропорта Al Maktoum International Airport займет 20 минут.