Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыELAR1S Sky by Object1

ELAR1S Sky by Object1

D10, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 36 м² до 107 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 208 173 $от 4 273 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
5%
После сдачи объекта
25%
Период рассрочки после сдачи объекта
15 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36 – 37
208 173 – 217 358
5 738
1 спальня
66 – 73
324 572 – 360 062
4 888
2 спальни
107
457 609
4 273
Брошюра проекта

Описание

Инновационный жилой комплекс в Jumeirah Village Triangle. В названии комплекса ELAR1S сочетаются два греческих корня: “Element” и “Aris” (надежда/воздух). Здесь вы найдете гармоничное пространство для жизни, работы и общения в единстве с природой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, высокими потолками, продуманными планировками, панорамными окнами и просторными балконами. - Во всех лотах установлена система «Умный дом», с помощью которой можно контролировать замок входной двери, управлять освещением и температурой со смартфона или смарт-часов. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская и спортивная площадки, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, клубная комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из самых крупных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения. Дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до торгового центра City Center Me’aisem – 11 минут, до гольф-клуба Jumeirah Golf Estates – 15 минут. Добраться до набережной The Walk JBR и района Palm Jumeirah можно за 20 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 35 минут.

Локация

На карте
D10, District JVT 3, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа850 м
Магазин300 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
Item 1 of 1
КаталогКарта