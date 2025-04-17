ELAR1S Sky by Object1

Описание

Инновационный жилой комплекс в Jumeirah Village Triangle. В названии комплекса ELAR1S сочетаются два греческих корня: “Element” и “Aris” (надежда/воздух). Здесь вы найдете гармоничное пространство для жизни, работы и общения в единстве с природой. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, высокими потолками, продуманными планировками, панорамными окнами и просторными балконами. - Во всех лотах установлена система «Умный дом», с помощью которой можно контролировать замок входной двери, управлять освещением и температурой со смартфона или смарт-часов. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская и спортивная площадки, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зоны, клубная комната для работы и отдыха и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из самых крупных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 5-10 минут находятся детские образовательные учреждения. Дорога до Dubai Miracle Garden займет 9 минут, до торгового центра City Center Me’aisem – 11 минут, до гольф-клуба Jumeirah Golf Estates – 15 минут. Добраться до набережной The Walk JBR и района Palm Jumeirah можно за 20 минут. Путь до Al Maktoum International Airport составит 35 минут.