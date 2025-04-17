Каталог
ELAR1S Rise

100, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 66 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 327 232 $от 4 126 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
17%
До завершения строительства
33%
При сдаче объекта
30%
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
66 – 100
327 232 – 502 497
4 947 – 4 982
2 спальни
111 – 158
460 389 – 655 803
4 126
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантное высотное здание ELAR1S Rise в зеленом районе Jumeirah Village Triangle. Вдохновленный греческими концептами «Element» и «Aris» (надежда/воздух), проект сочетает современную архитектуру с природной гармонией, предлагая резидентам умиротворенный образ жизни. Ключевые особенности – Апартаменты выполнены в современном минималистичном стиле со светлой цветовой палитрой, панорамным остеклением и интегрированной системой «умный дом». – Жильцам доступны крытый Sky Infinity бассейн, детский бассейн, зона с шезлонгами, тренажерный зал, детская игровая комната, клубхаус, открытый лаунж, молитвенные комнаты и лобби. – На нижних этажах расположены офисы и ритейл-зоны, а также парковка для резидентов. Преимущества расположения Из JVT удобно добираться до ключевых объектов Дубая благодаря близости к магистралям E311 и E44. Дорога до Dubai Miracle Garden занимает 9 минут, до Jumeirah Golf Estates, Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall – 15 минут. За 20-22 минуты можно добраться до Palm Jumeirah и The Walk JBR. За 25 минут – до Dubai International Airport (DXB).

Локация

На карте
100, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа850 м
Магазин550 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

Новости о проекте

  1. Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности
    Инвестиции в строящуюся недвижимость Дубая – риски и возможности17.04.2025
