ELAR1S Axis by Object1

Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 39 м² до 59 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 222 440 $от 5 350 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При сдаче объекта
5%
После сдачи объекта
25%
Период рассрочки после сдачи объекта
9 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
222 440
5 621
1 спальня
59
319 093
5 350
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Симфония архитектурного искусства в сердце Дубая. Комплекс ELAR1S Axis в престижном семейном комьюнити Jumeirah Village Triangle идеально подходит для тех, кто ценит качество жизни и комфорт в динамичной городской среде. Ключевые особенности — Полумеблированные апартаменты с системой «Умный дом», которая позволяет управлять освещением, музыкой и температурой. Электронные замки обеспечивают высокий уровень безопасности. — На кухнях установлена встроенная техника итальянского бренда Bertazzoni, керамогранитные столешницы и бытовые приборы. — Развитая инфраструктура включает бассейн, тренажерный зал с оборудованием Life Fitness, открытые площадки для кроссфита, зону для барбекю, беговую дорожку, молитвенные комнаты и террасу. Преимущества расположения Клубный дом находится в экологически чистом районе Jumeirah Village Triangle, который известен большим количеством парков и школ. Близость к основным транспортным артериям предлагает удобный доступ к ключевым локациям города. Дорога до Dubai Miracle Garden, моллов City Centre Meaisem, Mall of the Emirates, Circle Mall и Dubai Hills Mall займет 10-15 минут. Путь до The Walk JBR, Palm Jumeirah, Motiongate Theme Park и Legoland Dubai продлится 20-25 минут. Международный аэропорт Al Maktoum International Airport расположен в 25 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Maya 5 Residence, District JVT 1, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
Подробнее

