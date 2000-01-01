Описание

Прибрежный райский уголок в Dubai Islands. Современные апартаменты Edgewater Residences предлагают изысканные интерьеры, просторные террасы и потрясающий вид на Персидский залив. Умиротворяющая атмосфера жилого комплекса создаст ощущение истинного комфорта и безмятежности. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой в светлых натуральных тонах, панорамными окнами, балконами и встроенной техникой немецкой фирмы Bosch. - За каждым юнитом закреплено как минимум одно парковочное место. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зона, общественные пространства для работы и отдыха. Инфраструктура района На островах Dubai Islands сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа мирового класса с видом на море. Инфраструктура района активно развивается и будет включать сеть набережных, автомобильных дорог, велотреки и пешеходные дорожки. Однако социальные объекты доступны уже сейчас. Так, в течение 5-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Willow Children’s Nursery, Toddler Town British Nursery, Regent International School и до медицинских центров Life GP Clinic, Emerald Avenue Medical Clinic, Medcare Medical Centre. Преимущества расположения До знаковых мест города можно добраться по мосту Infinity bridge, который соединяется с основными магистралями Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут, до Burj Al Arab – 25 минут, до Palm Jumeirah – 30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.