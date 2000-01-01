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ГлавнаяЖилые комплексыEdgewater Residences

Edgewater Residences

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
MGS Development
Площадь
от 91 м² до 203 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 2 114 514 AEDот 20 387 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность15
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
91 – 120
2 114 514 – 2 695 079
22 403 – 23 211
3 спальни
91 – 203
2 700 415 – 4 138 612
20 387 – 29 577

Описание

Прибрежный райский уголок в Dubai Islands. Современные апартаменты Edgewater Residences предлагают изысканные интерьеры, просторные террасы и потрясающий вид на Персидский залив. Умиротворяющая атмосфера жилого комплекса создаст ощущение истинного комфорта и безмятежности. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с отделкой в светлых натуральных тонах, панорамными окнами, балконами и встроенной техникой немецкой фирмы Bosch. - За каждым юнитом закреплено как минимум одно парковочное место. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, детская игровая площадка, бассейн, лаунж-зона, общественные пространства для работы и отдыха. Инфраструктура района На островах Dubai Islands сочетаются современные жилые дома, отели, курорты, зоны отдыха и профессиональные поля для гольфа мирового класса с видом на море. Инфраструктура района активно развивается и будет включать сеть набережных, автомобильных дорог, велотреки и пешеходные дорожки. Однако социальные объекты доступны уже сейчас. Так, в течение 5-10 минут можно добраться до детских образовательных учреждений Willow Children’s Nursery, Toddler Town British Nursery, Regent International School и до медицинских центров Life GP Clinic, Emerald Avenue Medical Clinic, Medcare Medical Centre. Преимущества расположения До знаковых мест города можно добраться по мосту Infinity bridge, который соединяется с основными магистралями Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут, до Burj Al Arab – 25 минут, до Palm Jumeirah – 30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море500 м
Магазин3 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
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