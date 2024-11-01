Divine Living

На территории большой выбор первоклассных удобств: игровая площадка, тренажерный зал, бассейны для детей и взрослых, лобби, ландшафтные сады, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до медицинских центров Mediclinic Parkview Hospital, Genesis Healthcare Centre и Neuro Spinal Hospital, магазинов VIVA Supermarket - Arjan и Grandiose Supermarket - Arjan Al Barsha South, школ Australian International School, Zayed Educational Complex, Safa Community School и Nord Anglia International School Dubai, аптеки Modern Pharmacy LLC - Al Barsha Branch, торгового центра Circle Mall JVC. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается быстрый доступ к улицам Sheikh Zayed Road и Umm Suqeim Street, что позволяет быстро добраться до любой части города. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 23 минуты. Живите в окружении природы В 3 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. За 15 минут можно доехать до сада бабочек и заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик Driven Properties – ведущая компания в сфере недвижимости, которая занимается покупкой и управлением недвижимости, арендой домов для отдыха, дизайном интерьера, консультациями по девелопменту и ипотеке. Рост и успех компании обусловлены присутствием застройщика на новых рынках, среди которых регион Персидского залива, Китай и Африка.

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