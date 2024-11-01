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Divine Living

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 4/9
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикDriven Properties
Площадьот 68 м² до 189 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена828 000 AED
от 828 000 AED
от 10 141 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%165 600 AED
При оформлении договора
4%33120 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%165 600 AED
При передаче
60%496 800 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2024
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 828 000 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 3
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Территория
  • Сад

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Средняя школа1 км
Магазин170 м
Медицинский центр1 км

Описание

Жилой комплекс в быстрорастущем районе Arjan – настоящий оазис спокойствия в шумном городе. Живите в окружении ухоженных парков и вблизи главных достопримечательностей Дубая. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты сдаются с кухней итальянского бренда, современной бытовой техникой Elba, окнами с двойным остеклением, отделкой керамической плиткой, встроенными шкафами и ванными комнатами с сантехникой.

На территории большой выбор первоклассных удобств: игровая площадка, тренажерный зал, бассейны для детей и взрослых, лобби, ландшафтные сады, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до медицинских центров Mediclinic Parkview Hospital, Genesis Healthcare Centre и Neuro Spinal Hospital, магазинов VIVA Supermarket - Arjan и Grandiose Supermarket - Arjan Al Barsha South, школ Australian International School, Zayed Educational Complex, Safa Community School и Nord Anglia International School Dubai, аптеки Modern Pharmacy LLC - Al Barsha Branch, торгового центра Circle Mall JVC. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается быстрый доступ к улицам Sheikh Zayed Road и Umm Suqeim Street, что позволяет быстро добраться до любой части города. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 23 минуты. Живите в окружении природы В 3 минутах на автомобиле находится знаменитый ботанический сад Miracle Garden. За 15 минут можно доехать до сада бабочек и заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик Driven Properties – ведущая компания в сфере недвижимости, которая занимается покупкой и управлением недвижимости, арендой домов для отдыха, дизайном интерьера, консультациями по девелопменту и ипотеке. Рост и успех компании обусловлены присутствием застройщика на новых рынках, среди которых регион Персидского залива, Китай и Африка.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 - 89
828 000 - 1 101 000
12 075 - 12 360
2 спальни
114 - 128
1 229 000 - 1 474 000
10 703 - 11 465
3 спальни
189 - 189
1 918 000 - 1 918 000
10 141 - 10 141

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, 4/9