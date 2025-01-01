Cybele by Wadan

Описание

Изысканный жилой комплекс в DLRC. Архитектурный облик Cybele формируют плавные линии террас и стеклянные фасады. Панорамные виды на парк привносят в атмосферу дома гармонию и спокойный ритм природы. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в светлых бежевых тонах, встроенной техникой и системами хранения, функциональными планировками, окнами от пола до потолка, частными балконами. - Резиденты могут воспользоваться приложением Wadan App, с помощью которого можно заказать различные услуги, встретить гостей, получить помощь по вашему определенному запросу и быть в курсе новостей сообщества. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, спортивная площадка, детская игровая комната, пространство для йоги, лаунж-зоны, беседки для отдыха, Infinity-бассейн, джакузи, кинотеатр на открытом воздухе, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Ain Road и Emirates Road. В радиусе 5 минут находятся будущая синяя линия метро, больницы, клиники и образовательные учреждения. За 10 минут можно добраться до ярмарки Global Village и тематического парка IMG World of Adventures, за 15 минут – до Dubai Outlet Mall, за 20 минут – до района Downtown. Дорога до Dubai International Airport также займет 20 минут.