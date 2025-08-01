Crest Grande

Для удобства жителей и их гостей на территории расположены спортзалы, бассейны для взрослых и детей, сауна, игровая площадка, зона барбекю, паркинг, магазины и рестораны. В пешей доступности находятся школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, чуть дальше – детские сады Blossom Design District Nursery, Kiddy Planet Nursery AlQuoz, Jumeirah International Nursery. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Дубая, на пересечении главных автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Жителям открывается доступ к общественному транспорту и международному аэропорту Дубая, до которого можно доехать за 20 минут. Живите в окружении природы В 12 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в современном стиле эко. Фасады украсят деревянные элементы, а также зеленые растения на открытых террасах. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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