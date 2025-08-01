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Crest Grande

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/20
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикSobha Realty
Площадьот 137 м² до 211 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 453 162 AED
от 2 453 162 AED
от 16 995 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
2%49 063 AED
При оформлении договора
8%196253 AED
+
4%98126 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 226 581 AED
При передаче
40%981 265 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Старт продаж2 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 2 453 162 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Средняя школа850 м
Магазин550 м

Описание

Современный жилой комплекс с апартаментами, вдохновленный курортным стилем жизни Майами, на берегу лагуны. Живите у кристально чистой воды и наслаждайтесь удобствами международного уровня. Проект включает апартаменты с 1-4 спальнями, балконами и системой «умный дом». Из резиденций открываются потрясающие виды на живописную лагуну, заповедник дикой природы Ras Al Khor, комьюнити Sobha Hartland и центр Дубая.

Для удобства жителей и их гостей на территории расположены спортзалы, бассейны для взрослых и детей, сауна, игровая площадка, зона барбекю, паркинг, магазины и рестораны. В пешей доступности находятся школы Hartland International School Dubai и North London Collegiate School, чуть дальше – детские сады Blossom Design District Nursery, Kiddy Planet Nursery AlQuoz, Jumeirah International Nursery. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Дубая, на пересечении главных автомагистралей Ras Al Khor Road и Al Ain Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Жителям открывается доступ к общественному транспорту и международному аэропорту Дубая, до которого можно доехать за 20 минут. Живите в окружении природы В 12 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в современном стиле эко. Фасады украсят деревянные элементы, а также зеленые растения на открытых террасах. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
144 - 144
2 453 162 - 2 459 316
16 995 - 17 009
2 спальни
137 - 211
2 697 934 - 4 135 194
19 550 - 19 644

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Sobha Hartland, 1st Street, 1/20