Coventry Living
График платежей *
- При бронировании5%
О проекте
Продажа
Описание
Высотный жилой комплекс Coventry Living в центре района Jumeirah Village Circle создает акцент на функциональности и ежедневном комфорте. Проект предлагает разнообразные форматы жилья – от уютных студий до дуплексов с пятью спальнями. Ключевые особенности – Светлые, просторные апартаменты с современными планировками, панорамным остеклением и балконами. – На территории предусмотрен инфинити-бассейн и отдельный бассейн для детей. – Для отдыха и досуга спроектированы лаунж с камином, игровая площадка, мини-гольф и водные аттракционы. – В распоряжении жителей оснащенный фитнес-зал, открытые зоны для йоги и релакса, а также приватные беседки и BBQ-пространства. Преимущества расположения Локация отличается удобным выездом на Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Ski Dubai и Emirates Hills занимает 10 минут, до King’s College Hospital – 18 минут. До Burj Khalifa, Downtown Dubai и Museum of the Future можно доехать за 25-30 минут. Международный аэропорт DXB находится в 25 минутах езды.
Район Джумейра Вилладж СерклДубай
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Падел-теннис
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Крытый бассейн
- Раздельный бассейн
- Spa-центр
- Бассейн
- Гольф-поле
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Лобби для гостей
- Зона отдыха
- Открытый балкон
- Терраса