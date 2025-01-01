Coventry Gardens II by GFS

Описание

Воплощение комфорта и современной архитектуры в динамичном районе Dubailand. Coventry Gardens II — жилой комплекс, который гармонично сочетает природные элементы и продуманный дизайн. Каждая резиденция создана для максимального удобства повседневной жизни. Ключевые особенности — Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных светлых тонах, большими окнами в пол и полностью оборудованными кухнями с встроенной техникой. Открытые балконы и террасы предоставляют дополнительное пространство для отдыха. — Система «Умный дом» для управления освещением и климатом интегрирована в каждую квартиру. — Инфраструктура включает бассейн, тренажерные залы, беговую дорожку, детскую игровую зону, лаунж и зеленые сады. Преимущества расположения Проект расположен в комьюнити Dubailand с удобным доступом к основным торговым и развлекательным заведениям города. Путь до Global Village, Dubai International Academic City, Dubai Outlet Mall и Mirdif City Center составит 10-15 минут. Поездка до Downtown Dubai с башней Burj Khalifa, Dubai Hills Mall и Miracle Garden займет 15-20 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно добраться за 20 минут.