Coventry Gardens II by GFS

1/1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
GFS Developments
Площадь
от 40 м² до 100 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 169 343 $от 3 328 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
45%
При сдаче объекта
10%
После сдачи объекта
40%
Период рассрочки после сдачи объекта
40 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40 – 41
169 343 – 180 777
4 229 – 4 383
1 спальня
70 – 75
271 166 – 283 690
3 756 – 3 851
2 спальни
100
332 968 – 349 031
3 328 – 3 485
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Воплощение комфорта и современной архитектуры в динамичном районе Dubailand. Coventry Gardens II — жилой комплекс, который гармонично сочетает природные элементы и продуманный дизайн. Каждая резиденция создана для максимального удобства повседневной жизни. Ключевые особенности — Апартаменты с чистовой отделкой в нейтральных светлых тонах, большими окнами в пол и полностью оборудованными кухнями с встроенной техникой. Открытые балконы и террасы предоставляют дополнительное пространство для отдыха. — Система «Умный дом» для управления освещением и климатом интегрирована в каждую квартиру. — Инфраструктура включает бассейн, тренажерные залы, беговую дорожку, детскую игровую зону, лаунж и зеленые сады. Преимущества расположения Проект расположен в комьюнити Dubailand с удобным доступом к основным торговым и развлекательным заведениям города. Путь до Global Village, Dubai International Academic City, Dubai Outlet Mall и Mirdif City Center составит 10-15 минут. Поездка до Downtown Dubai с башней Burj Khalifa, Dubai Hills Mall и Miracle Garden займет 15-20 минут. До международного аэропорта Dubai International Airport можно добраться за 20 минут.

Локация

На карте
1/1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа1 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
